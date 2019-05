José Miguel Castro no acudió al Congreso para responder por Vías Nuevas de Lima

El ex gerente de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, José Miguel Castro, no acudió este viernes a la citación de la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside Miguel Elías (Fuerza Popular). Tampoco había quórum en ese grupo de trabajo: la mayoría de sus integrantes no estuvo presente.

Castro debía responder por la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima, la ejecución del proyecto Línea Amarilla y los cambios en las tarifas de peaje en ambos casos.

El congresista Richard Arce, encargado de la presidencia de la comisión, señaló que José Miguel Castro lo llamó y justificó su inasistencia señalando que hoy recibirá documentos sobre pedido de prisión preventiva que la fiscalía formuló en su contra por el Caso Lava Jato.

José Miguel Castro no acudió a la sesión. Tampoco la mayoría de sus integrantes (Foto: Sebastián Ortiz)

Por esa misma pesquisa que lleva a cabo la comisión —con facultades de comisión investigadora desde noviembre del 2018—, Villarán fue interrogada el último martes.

Cabe señalar que Susana Villarán y José Miguel Castro son investigados también por el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato. Esto en el marco de la investigación relacionada a los aportes de Odebrecht y OAS para las campañas contra la revocación del 2013 y la reelección de Villarán (en este último caso solo OAS), así como por los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla (o Vía Parque Rímac).

A ambos se les imputan los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos.

Precisamente, la fiscalía ha pedido al Poder Judicial que para ambos se varíe el actual impedimento de salida del país que mantienen por una medida más gravosa: la prisión preventiva por 36 meses.