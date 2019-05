Castro le pidió a Prado negar titularidad de cuenta en Andorra ante fiscalía

El ex gerente de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, José Miguel Castro, le pidió al ex gerente de Seguridad Ciudadana Gabriel Prado que niegue ante el Ministerio Público la titularidad de la cuenta a su nombre en la Banca Privada de Andorra .

Según se escucha en un nuevo audio difundido por América Noticias, Castro le indica a Prado cómo actuar frente a las pesquisas fiscales.

Remarca, asimismo, que para que el Ministerio Público pueda saber que estuvo involucrado con esa cuenta en la banca de Andorra tenía que existir un acuerdo de cooperación internacional con el principado.

"'Yo no soy', dices. No haces nada hasta que traigan el papelito. [...] Recuerda que para que esto ocurra tienen que pedir el levantamiento del secreto bancario vía cooperación internacional con Andorra", le indica Castro.

"No pues, no me tomes el pelo, por favor. No se crea una cuenta en la Banca Privada de Andorra para pagar un sueldo de $20 mil o $10 mil a un profesional que quieres contratar. Después de hablar con la fiscalía iré a algún medio y en paralelo, preparar a mi familia, preparar a mi entorno", le responde Prado.

Como se recuerda, tanto Castro como Prado están comprendidos dentro de un pedido de prisión preventiva por 36 meses por parte de la fiscalía por una investigación en la que también estaba incluida la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

Cabe destacar que el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, aprobó en parte el pedido del Ministerio Público y dictó 18 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán, en el marco del Caso Lava Jato.

La ex burgomaestre es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado.