Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
Susana Villarán: las claves del inicio del juicio por aportes de campañas y presuntos actos de corrupción
Resumen de la noticia por IA
Susana Villarán: las claves del inicio del juicio por aportes de campañas y presuntos actos de corrupción

Susana Villarán: las claves del inicio del juicio por aportes de campañas y presuntos actos de corrupción

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Susana Villarán se sentará desde este martes en el banquillo de los acusados para ser juzgada por presuntos actos de lavado de dinero y corrupción vinculadas a su gestión como alcaldesa de Lima (2011-2014) y a las dos campañas electorales en las que participó durante ese periodo. El equipo especial Lava Jato de la fiscalía la acusa de cinco delitos y pide una condena de 29 años de prisión.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC