Villarán: "No soy de las personas que se fugan, ni evaden a la justicia"

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán aseguró, ante el juez que evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, que ella no evadirá la justicia y que ha tenido un comportamiento procesal que demuestra que está dispuesta a responder ante todas las investigaciones.

"Yo no soy de las personas que se fugan, no soy de las personas que evaden a la justicia. Soy de las personas que siempre ha dado la cara y lo hago por dignidad, porque tengo tres hijos, seis nietos, una familia a la que le respondo siempre con la verdad en la cara y porque hay mucha gente que votó por mí y cree en mi palabra", señaló.

"Jamás eludiré a la justicia porque creo en ella y porque, además, soy una de los cientos de miles que luchamos por tener una justicia imparcial, independiente de la tutela de los señores Rodríguez Medrano o de fiscalías de Blanca Nélida Colán", añadió durante la audiencia.

Susana Villarán indicó que responderá sobre todos los elementos probatorios que fueron presentados en su contra pero no en una audiencia de prisión preventiva, sino cuando la fiscalía la denuncie formalmente.

"El día sábado [...] acepté hechos, algunos han sido recogidos por la señora fiscal y tendrán que ser corroborados y pasar de ser elementos de convicción en su momento a ser pruebas fehacientes de los delitos que se me imputan en este proceso. Ese día no ha llegado. El día llegará cuando la fiscalía [...] presente una acusación", manifestó la ex burgomaestre.

Villarán reconoció la conversación que fue grabada y difundida por su ex gerente de seguridad ciudadana, Gabriel Prado, a través del programa "Cuarto poder" el domingo 12 de mayo. En ese diálogo se le escucha hablar de "tres palos verdes".

"Es una conversación que sí se llevó a cabo. Creo que está editada. (Ahí) les pedí, no sé si fue a pedido de uno de los dos, tanto a José Miguel Castro como Gabriel Prado [...] saber qué es lo que pasaba con relación a esta denuncia que acababa de aparecer en los diarios respecto a una cuenta en Andorra [...] Una conversación hecha para esclarecer, no para generar coartadas, no como una líder de una organización criminal", expresó Susana Villarán.

El Ministerio Público ha pedido 36 meses de prisión preventiva contra la ex alcaldesa, así como contra José Miguel Castro, Gabriel Prado y otros tres investigados por los aportes que sirvieron para financiar las campañas de Susana Villarán de parte de Odebrecht y OAS.

Ante este pedido, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz emitirá su decisión esta tarde, a las 3 p.m., luego de escuchar a la fiscalía y a la defensa de la ex alcaldesa.