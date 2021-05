El titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, evaluó este jueves al pedido del Ministerio Público para ampliar por un año el arresto domiciliario en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada por lavado de activos, asociación ilícita y cohecho en el marco del caso Odebrecht y OAS.

Durante su participación en la audiencia, la exburgomaestre indicó que nunca ha puesto en riesgo la investigación en su contra, ya que tiene un arraigo familiar sólido. Villarán de la Puente dijo ser consciente del impacto y decepción por haber recibido aportes para su campaña de parte de empresas brasileñas y pidió disculpas a la ciudadanía.

“Jamás recibí sobornos, mi patrimonio no se incrementó, no tengo desbalance patrimonial, he vivido siempre de mi trabajo”, sostuvo la exalcaldesa quien pidió enfrentar las investigaciones bajo comparecencia restringida.

“Desde que se abrieron investigaciones en la fiscalía y en el Congreso he repetido que jamás he recibido sobornos ni hipotequé el erario ni los intereses públicos en beneficio de apetitos privados”, señaló.

La fiscal Luz Flores, por su parte, indicó que la ampliación del arresto domiciliaria es “necesaria” porque todavía quedan pendientes diligencias en el extranjero, así como la traducción de declaraciones llegadas de Brasil de los exdirectivos de Odebrecht y OAS, quienes sostienen que aportaron para la campaña del ‘No a la revocatoria’ de Villarán y a su campaña a la reelección en la comuna capitalina.

La representante del Ministerio Público consideró que la exalcaldesa no ha tenido una “adecuada actuación procesal”, ya que “no acudía a los llamados” o “no asistía a las diligencias” en las investigaciones fiscales en su contra.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Jorge Chávez Tamariz informó que este viernes 21 de mayo dará a conocer su fallo respecto al requerimiento fiscal.

#Último Juez Jorge Chávez Tamariz informa que mañana viernes a las 4:00 p. m. emitirá pronunciamiento sobre requerimiento de prolongación de arresto domiciliario contra #SusanaVillarán. https://t.co/h2Bejqklak pic.twitter.com/jOnWaFUseX — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 20, 2021

