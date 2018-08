Susana Villarán: reprograman audiencia para comparecencia restringida La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán reiteró que no recibió ninguna coima de Odebrecht. "No le debo a nadie y no le temo a nadie", dijo

La ex alcaldesa Susana Villarán acudió a la audiencia de esta mañana que iba a evaluar el pedido para su comparecencia restringida. (Foto: Poder Judicial/ Video: Canal N)