En sesión reservada, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, responde hoy ante Comisión de Defensa del Consumidor, que preside Miguel Elías Avalos (Fuerza Popular), sobre la ejecución del Proyecto Línea Amarilla, la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima y los cambios en las tarifas de peaje en ambos casos.

La sesión, que fue convocada para las 11 a.m., se desarrolla en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. La ex alcaldesa de Lima llegó al Parlamento a las 10:55 a.m., pero no quiso declarar a la prensa.

Minutos después de iniciada la sesión, Miguel Elías, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, informó que será una sesión reservada. Además, de dicho parlamentario solo están presentes Richard Arce (Nuevo Perú), Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) y Luciana León (Apra).

Esta es la tercera vez que la ex burgomaestre es citada a la referida comisión. A la sesión del 29 de abril pasado no acudió argumentando —mediante un oficio— problemas de salud.

Cabe señalar, además, que la comisión tampoco tuvo quórum ese día, pues de los 13 miembros titulares solo estuvieron presentes Elías y su colega de bancada Juan Carlos Gonzales.

Para la sesión de este martes también se encuentra citado José Miguel Castro, ex gerente municipal de la comuna capitalina durante la gestión de Susana Villarán.



Ambos deberán informar también sobre las investigaciones fiscales, procesos judiciales y procedimientos administrativos sancionadores que afrontan en la actualidad, así como el estado procesal de los mismos.



Cabe precisar que el pleno del Congreso otorgó a la comisión facultades de comisión investigadora el 22 de noviembre pasado, a fin de indagar el alza del precio de los peajes en las concesiones Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.