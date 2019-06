Susana Villarán se retiró de audiencia que evalúa tutela de derechos

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, quien cumple una orden de 24 meses de prisión preventiva, pidió este mañana retirarse de la audiencia en la que se evalúa el recurso de tutela de derechos por los casos Odebrecht y OAS.

Raúl Pariona, abogado de Villarán, preguntó a los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción por qué fue convocada a la audiencia a pesar de que se trataba de un tema meramente técnico.

"De acuerdo a nuestro sistema jurídico, debemos garantizar el derecho de defensa de todos los investigados. [Susana Villarán] puede tener la posibilidad de hacer uso de la palabra si lo desea. En todo caso, si la defensa o la investigada no quiere estar en la audiencia, está en su derecho y podemos disponer que se retire", señaló el magistrado Ramiro Salinas Siccha, presidente de la sala.

Asimismo, precisó que no se utilizó el sistema de videoconferencia para que Susana Villarán pueda atender a la sesión porque desde el Penal Anexo de Mujeres confirmaron que no tenía disponibilidad, por lo que se procedió a citar de manera presencial a la ex alcaldesa.

Sin mayores precisiones o declaraciones, y con la venia de la sala, Susana Villarán se retiró minutos después de iniciada la audiencia en la cual se procederá a evaluar la tutela de derechos.

La defensa de la ex alcaldesa considera que se vulneraron los derechos de la investigada por, primero, una presunta acumulación indebida de carpetas de procesos diferentes y, segundo, porque cuestionan que en primera instancia no hayan declarado textualmente como infundado su pedido de tutela de derechos.

Susana Villarán está cumpliendo 24 meses de prisión preventiva, ratificados en segunda instancia, como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos por los aportes que habría recibido de las empresas Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocación y su reelección.