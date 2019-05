Susana Villarán: Audiencia de prisión preventiva se reprogramó para el martes

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tenía previsto evaluar hoy, desde las 9 a.m., el pedido de la fiscalía para variar la comparecencia con restricciones por 36 meses de prisión preventiva para la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. Sin embargo, poco después de iniciarse la audiencia, decidió postergar el análisis para mañana martes. Además, anunció que el jueves emitirá su pronunciamiento.

Previamente, la fiscal Angela Zuluaga, solicitó la reprogramación de la audiencia a fin de que los implicados puedan leer las precisiones hechas por el Ministerio Público por cada imputado.

Chávez es el magistrado que dictó detención preliminar para el ex presidente Alan García y arresto domiciliario para el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski por el Caso Odebrecht.

La ex autoridad edilicia es investigada por el fiscal Carlos Puma, miembro del equipo especial, por los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.

El pedido de prisión preventiva también es para los investigados José Miguel Castro, Gabriel Prado, Luis Gómez-Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga.

El último sábado, 48 horas antes de la audiencia, Susana Villarán reconoció que siempre estuvo enterada de que Odebrecht y OAS aportaron dinero a las campañas contra la revocación (2013) y en la que buscó reelegirse (2014).

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, afirmó en una entrevista en Exitosa.

En el documento de su requerimiento de prisión preventiva, el fiscal Puma ha detallado la entrega de los aportes de las dos constructoras brasileñas a las campañas citadas: US$3 millones de Odebrecht y US$7 millones de OAS.

Para el ex procurador Luis Vargas Valdivia, la confesión que hizo Villarán la “beneficia” y “debilita” la posición de la fiscalía por el supuesto peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Este es uno de los presupuestos que deben cumplirse para una prisión preventiva. “Dicha admisión le permitirá desarrollar su estrategia de defensa tendiente a discutir la ausencia de dolo o la atenuación de la sanción penal”, acotó.

En esa misma línea, se mostró el abogado Enrique Ghersi. “Sería un exceso [que le den prisión preventiva]. Tácticamente es una mejora, pero estratégicamente la empeora, porque al haber confesado la recepción del dinero optó por caer en una discusión jurídica: si los aportes de campaña son o no un delito”, afirmó.

En tanto, el ex procurador anticorrupción Iván Meini consideró que la confesión agrava el caso de Susana Villarán. “Cuando se ha visto evidenciada por las circunstancias, ha tenido que reconocer que sabía el origen de esos fondos. Eso le da más elementos a la fiscalía para sostener que no colabora con la justicia, sino que oculta información”, explicó.

Según fuentes de este Diario, una persona involucrada en la investigación del caso se ha acogido a la colaboración eficaz ante la fiscalía.

“Por no comprometer a otra persona, ya que valoro la lealtad, no he salido antes”, manifestó el sábado Villarán, en la primera línea de su confesión que también publicó en Facebook.

Al consultar a los expertos si es posible que la ex alcaldesa también se acoja a esta figura legal, Ghersi consideró que sí puede aplicar.

En tanto, Meini resaltó que puede solicitarlo, pero eso presupone dos cosas: reconocer que es culpable de los delitos que se imputan; y brindar información veraz y comprobada de la responsabilidad de otras personas o de otros delitos.

—Confesión tardía—

Desde el Parlamento, congresistas de las bancadas de izquierda, como del Frente Amplio (FA) y de Nuevo Perú (NP), consideraron que la confesión de la ex burgomaestre es “tardía”.

“Tristeza e indignación. Queda claro que las inversiones privadas en partidos son para comprar poder, para beneficiarse sin importar ideología de derecha e izquierda”, dijo el parlamentario Marco Arana (FA).

El legislador Richard Arce (NP) coincidió con Arana y remarcó que Villarán deberá responder ante la justicia por los hechos. “A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los procesos”, añadió.