La congresista Susel Paredes (no agrupada) se pronunció respecto a la decisión que tomó el último miércoles 15 de junio, el Pleno del Congreso al archivar el informe en mayoría de la comisión especial que investigó el proceso de Elecciones Generales del 2021.

Paredes Piqué criticó la labor realizada por este grupo de trabajo parlamentario debido al gasto que hicieron, pues resaltó que no hallaron una conclusión que evidencia que hubo un supuesto fraude en los comicios.

“La comisión no tiene ninguna conclusión determinante que diga que hubo fraude, por lo tanto, no hay nada que discutir (…) Se han gastado casi 200 mil soles para no tener ninguna conclusión determinante”, cuestionó en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, la parlamentaria enfatizó que la solicitud de la reconsideración del voto que archivó el informe, tampoco va a proceder y finalmente este sería archivado.

“Ahora, ellos han pedido una reconsideración que se votará en su momento, yo creo que tampoco va a proceder y el informe del fraude se archivará”, sostuvo.

En otro momento, Susel Paredes también se refirió a la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva luego de la orden de detención del Poder Judicial. La legisladora manifestó que existe una responsabilidad de la Policía y por parte del ministro del Interior, Dimitri Senmache.

“Yo creo que hay dos responsabilidades aquí, una operativa y otra política. La responsabilidad operativa es de la Policía, pero si esa responsabilidad política no ha sido eficiente, el que tiene que irse es el ministro porque los policías no son responsables políticos de sus actos operativos y tendría que irse, pero para eso necesitamos escucharlo (en el Congreso)”, declaró a Exitosa.

“Yo reitero que (el ministro Senmache) es un hombre preparado, pero eso ha pasado en su gestión. Y qué pena porque reitero que era una persona preparada”, agregó, en referencia al miembro del gabinete ministerial.