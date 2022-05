La congresista Susel Paredes (Partido Morado) informó que denunciará ante la Comisión de Ética a su colega Patricia Chirinos (Avanza País) por haberse referido de manera despectiva al físico de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, durante su presentación del día de ayer jueves 12, en el marco de su interpelación.

Al ser consultada sobre si presentaría un recurso en Ética contra Chirinos Venegas, Paredes señaló que lo haría “por las referencias que hizo con relación al peso de una persona”

“Hay cantidad de congresistas con sobrepeso, hay cantidades, hombres y mujeres ¿y nos vamos a referir a sus aspectos personales, del físico, para debatir ideas? ¿A qué nivel hemos llegado? Eso no puede pasar en el Congreso”, aseveró a los medios a su salida del Parlamento.

“O elevamos el nivel del debate o la gente nos seguirá rechazando, encima yo me he sentido aludida, no necesito hablar del físico para debatir ideas”, añadió.

Las palabras de Chirinos

Durante la presentación la ministra Chávez, en el marco de la interpelación ante el Congreso, la legisladora Chirinos, quien además integra la Mesa Directiva, hizo referencia al aspecto física de la integrante del Gabinete.

“Qué fácil es para la ministra Betssy Chávez llenarse la boca diciendo que está del lado de los trabajadores cuando en realidad los empuja a la formalidad y el empleo. Esta ministra no solo tiene apetito de poder, tiene hambre de fama y reconocimiento, por eso trata con desdén a la prensa cuando la cuestiona o revela sus gruesas equivocaciones en su gestión”, señaló.

