La congresista Susel Paredes exigió nuevamente la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras un fin de semana marcado por la violencia, incluyendo el asesinato del cantante Paul Flores de la orquesta Armonía 10. La legisladora reveló que solo falta una firma para oficializar la moción de censura contra al titular del Mininter y criticó la falta de respaldo de algunos parlamentarios.

“Este fin de semana sangriento, llamo a mis colegas a la reflexión. Por el bien del país, Santiváñez debe ser censurado. Todos tienen la moción de censura en sus oficinas. Espero mañana completar la última firma que hace falta. Fuera Santiváñez”, declaró Paredes.

Además, en una entrevista para Canal N, cuestionó el rol del Congreso y señaló que el ministro prioriza reuniones en el Parlamento en lugar de liderar la lucha contra el crimen organizado.

“De verdad, este ministro no puede seguir. Anda más en el Congreso que en su despacho. ¿Por qué no se va al Ministerio a trabajar? Lo invitan, se reúne, está en mesas de trabajo, pero lo que tiene que hacer es liderar las acciones de inteligencia para luchar contra el crimen organizado ”, manifestó la legisladora.

El congresista Wilson Soto Palacios envió un mensaje de solidaridad a los familiares de Paul Flores y exigió mano dura contra el sicariato y la extorsión. “Exigimos a la Presidencia del Perú, Mininter y Minjus mano dura con este flagelo e impulsar la pena de muerte para sicarios” , expresó.

Pese a su postura sobre el crimen organizado, Soto aclaró que no apoyará la censura contra el ministro del Interior, explicando que su encuentro con él el 14 de febrero fue exclusivamente para tratar asuntos de seguridad en Huancavelica.

Por otro lado, el congresista Carlos Anderson sí firmó la moción de censura y calificó de “vergonzoso” que el Congreso no haya tomado acción contra Santiváñez. “Es vergonzoso que el Congreso decida no mover, no escuchar, no hablar frente a un caso flagrante de incompetencia. ¡Es evidente que el ministro no está cumpliendo con su trabajo! ”, exclamó en una entrevista con Exitosa.

Cabe recordar que en las últimas semanas, Susel Paredes ha denunciado la protección que el Congreso le brinda a Santiváñez, pese al agravamiento de la crisis de seguridad en el país. Esta no es la primera vez que se promueve una moción de censura contra el ministro. Las bancadas de Juntos por el Perú y la Bancada Socialista han presentado iniciativas similares, sin éxito hasta la fecha.

Alejandro Muñante: “El ministro debe renunciar, pero la izquierda no tiene autoridad moral”

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) también se pronunció sobre la crisis de seguridad y la gestión de Santiváñez, asegurando que ya firmó la moción de censura promovida por Diego Bazán, de su bancada. Sin embargo, aprovechó para lanzar críticas contra la izquierda progresista.

“ El ministro del Interior debe renunciar de inmediato. No olvidemos que quienes hoy culpan al gobierno por el aumento de la criminalidad (y con justa razón), son los mismos que celebraron cuando PPK, Vizcarra y Sagasti abrieron de par en par las puertas a la inmigración descontrolada”, declaró. También mencionó que su bancada ha promovido iniciativas para expulsar a extranjeros que cometan delitos en flagrancia y aplicar un régimen de excepción para endurecer las políticas de seguridad.

Por su parte, la moción de censura promovida por Diego Bazán alega que la gestión de Santiváñez ha sido deficiente en la lucha contra el crimen organizado, la extorsión y el sicariato. El documento destaca que, pese a los constantes pedidos de acción, la criminalidad ha seguido aumentando en varias regiones del país. Hasta el momento, la moción ha obtenido respaldo parcial en el Congreso, pero su futuro sigue siendo incierto.