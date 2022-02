Conforme a los criterios de Saber más

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) busca, por tercera vez, el respaldo de las bancadas de oposición en el Parlamento para censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien está en el cargo desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo. Al cierre de esta edición, solo tenía 11 de las 33 firmas necesarias para presentar la solicitud.

— Usted inició, por tercera vez, el proceso para recolectar firmas para censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. ¿Cuántas firmas ha sumado hasta el momento?

Como el señor no ha dejado de ser ministro, yo sigo acumulando firmas. Actualmente, tengo tres del Partido Morado, dos de Alianza para el Progreso, una de Podemos, una de Somos Perú y acaba de firmar Patricia Chirinos, es decir, de Avanza País tengo cuatro, en total tengo 11 firmas. Tengo que juntar 33 firmas [para presentar la censura] y para que esta sea aprobada se requieren de 66 votos. Del fujimorismo, nadie [la ha suscrito], tampoco de Renovación Popular, nadie, ellos no son de oposición, son una mentira, son pura finta.

— ¿Por qué cree que la oposición, que ha sido más severa con otros integrantes del Gabinete, evita tocar a Silva?

Yo tengo una hipótesis, que se ha fortalecido con el trabajo de Christopher Acosta en Latina, hemos visto la cantidad de congresistas que han visitado al ministro Silva y muchos de ellos han ido acompañados por alcaldes. Tengo una hipótesis, pero me puedo equivocar, y es que los alcaldes y los gobernadores les piden a los congresistas de sus regiones que no censuren a Silva, porque ya hicieron un acuerdo con él para que les entregue obras, esto es lo concreto y sencillo.

— Usted indicó que una parlamentaria no respaldó la moción de censura, porque había acordado con el titular del MTC la construcción de un puente para su región. ¿De qué bancada es? ¿De quién se trata?

Ya pues, cómo te voy a decir eso […] Sobre esto no voy a decir nada.

— ¿Es posible que esta situación se haya replicado? Según informó “Punto final”, Silva se ha reunido con 62 congresistas un total de 122 veces.

Por supuesto, obvio, ¿no? ¿Por qué no votar para censurarlo sin son de oposición? [Fuerza Popular y Renovación Popular] dicen que el presidente no sirve, que su gobierno es una porquería, pero no tocan al ministro de Transportes y Comunicaciones, es obvio [por qué], ¿no?

— ¿Existe un acuerdo tácito entre un sector del Congreso y el Gobierno para la contrarreforma del transporte?

¿Tácito? No, expreso, si Perú Libre, el fujimorismo y Renovación Popular votan juntos para tirarse abajo la reforma del transporte, votan juntos para tirarse abajo la reforma universitaria. Entonces, no hay nada de tácito, es súper expreso […] El fujimorismo desde el Congreso está cogobernando para destruir la reforma de transporte, igual Renovación Popular, y lo mismo con la reforma educativa. No entiendo con qué cara Keiko Fujimori puede decir que es de oposición, si votan igual.

— Juan Altamirano Sánchez, quien sería hombre de confianza del ministro Silva, gestionó puesto de trabajo en el MTC para militantes de Perú Libre, de acuerdo a “Punto Final”. ¿Existe un copamiento del Estado en las carteras que controla el partido del lápiz?

Bueno, es que esto no lo inventó el lápiz, el campeón fue [el fallecido expresidente] Alan García, hasta ahora cuando vas a los ministerios encuentras persona de planta apristas que fueron nombrados en el primer gobierno de García, ya se deben estar por jubilar. Esto lo ha hecho Fujimori, Toledo y otros, todos lo han hecho, salvo el Partido Morado ¿Esto es una novedad? No. El Apra lo hizo bien, porque hasta los nombró.

— ¿Y cuál es la observación que usted hace al copamiento de parte de Perú Libre?

Que es una mala costumbre que tiene décadas y que debe eliminarse. ¿O alguien duda que los contratos CAS están dirigidos desde gobiernos anteriores? Desde que existen los contratos CAS, estos puestos tienen nombre, pero cuál es la diferencia, PPK tenía un ejército de técnicos atrás, que sí calificaba [para los puestos], que Toledo tenía también personas calificadas, Alan García también, y no solo eso, desde su primer gobierno tenía gente nombrada. Esa es la única diferencia, después todos han hecho lo mismo.

— ¿Altamirano Sánchez debe ser citado a la Comisión de Fiscalización del Parlamento?

Yo voy a proponer una moción para investigar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el gobierno de Vizcarra hasta ahora, eso voy a hacer yo.

— El Partido Morado retiró el proyecto que buscaba reformar el artículo 117 de la Constitución. Esta iniciativa planteaba que el presidente pueda ser acusado durante su mandato por organización criminal, corrupción de funcionarios, entre otros. ¿Por qué dieron este paso atrás?

Porque hay algunos elementos de una presunta concertación desde la Comisión de Constitución contra el presidente [Pedro Castillo], nosotros no vamos a participar en eso.

— Según “Hildebrandt en sus Trece”, la presidente del Congreso, María del Carmen Alva, y representantes de la oposición tuvieron una reunión en un hotel de Miraflores, donde habría realizado coordinaciones para vacar al presidente Castillo. ¿Esto tuvo relación con su decisión?

Claro, tiene relación, porque eso es un elemento más, la Comisión de Constitución está dedicada a reformar la Constitución para impedir el cierre del Congreso, para eso está trabajando día y noche como una máquina, para que salga el presidente Castillo y el Parlamento se quede. Entonces, nosotros no nos vamos a prestar a eso. Nosotros pensamos que todos los presidentes [están cuestionados], Vizcarra, procesado; PPK con arresto domiciliario; a Toledo lo van a traer [de Estados Unidos], Alan García decidió terminar con su vida y Fujimori, preso, y eso son de los últimos años, pero a lo largo de la historia de la República, cuántos presidentes corruptos hemos tenido. Esta era una salida para que el presidente cuando tenga un proceso por corrupción tenga que ser suspendido del cargo, pero como aquí hay un problema donde hay una sospecha de conspiración, nosotros nos retiramos, retiramos eso para que no seamos parte de…

— Para que no los utilicen…

Bueno, pues para no ser parte, porque si lo hubiéramos dejado [el proyecto] nos hubieran utilizado, pero no. Además, nosotros pensamos que necesitamos una reforma integral, por eso nosotros hemos enviado una carta al doctor Max Hernández para que actúe todos los mecanismos del Acuerdo Nacional. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una solución jurídica [a la crisis], pero eso no va a resolver el problema, porque por más jurídica que sea la solución, si la calle se levanta, se molesta, no va a tener legitimidad esa solución jurídica. Entonces, el Acuerdo Nacional tiene que activarse para lograr una salida a esta crisis de manera pacífica y concertada.

— ¿Y cuál sería la propuesta del Partido Morado para superar esta crisis?

Nosotros queremos que se construya un acuerdo político para salir de la crisis. Es un error cuando un partido dice “yo voy a proponer la solución, está es la receta”, la solución ante la crisis la tienen que construir todos, si es una solución unilateral, no se va a cumplir. Necesitamos construir una salida concertada. ¿Qué va a pasar cuando se vaya el presidente y se cierre el Congreso y tengamos nuevas elecciones? ¿Entre quiénes vamos a elegir? ¿Entre los mismos? La crisis se puede reproducir. Insisto, necesitamos una salida concertada. Y aquí todo empieza cuando Keiko Fujimori no acepta que PPK le ganara, no quiere vacarlo por sea comunista, porque PPK era de derecha, sino lo quiere vacar porque le ganó las elecciones. Para mí, la responsable de esta crisis tiene nombre: es Keiko Fujimori, ella nos ha puesto en este abismo, por su necedad, por su falta de comprensión de la democracia.

"[Fuerza Popular y Renovación] dicen que el gobierno es una porquería, pero no tocan al ministro Silva", criticó Paredes. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | El Comercio)

— ¿Cree que el Gabinete Torres vaya a obtener el voto de confianza? Su agrupación ya adelantó que no le dará la investidura.

Esa pregunta se la debes hacer a los otros partidos, porque yo no puedo saber cómo van a votar…

— ¿El Partido Morado se reafirma en que no va a dar el voto de confianza?

Tendría que pasar algo muy fuerte, ¿no? Que saque a Silva, al ministro de Salud [Hernán Condori], y al ministro de Energía y Minas [Carlos Palacios Pérez], si saca a esos tres podríamos pensarlo, pero que los saque, somos tres votos, tampoco somos cualquier cosa, pero que saque a Silva y a los ministros de Salud y Energía y Minas para comenzar, y ahí podríamos volver a analizar todo.

— El presidente Castillo ha avalado al ministro de Salud, Hernán Condori, a pesar de la serie de cuestionamiento que pesan sobre él. ¿Por qué el Parlamento no lo interpela?

Pero no te digo que no hay oposición, los únicos somos nosotros, los tres morados, Málaga ha pedido que vaya a explicar, porque primero sería muy interesante escuchar, que vaya a la comisión y explique lo del agua [arracimada], podemos conocer a profundidad, quién es, queremos oírlo, que quede desnudo sus capacidades. Y que todos ahí no tengan más remedio que interpelarlo y censurarlo. Pero como no hay oposición, porque el fujimorismo y Renovación Popular todo el tiempo votan con Perú Libre, no hay oposición así, yo no sé a quiénes se refieren como oposición, Acción Popular, APP y Avanza país votan juntos, de qué oposición hablan.

— ¿Cómo califica al gobierno de Pedro Castillo?

Es incalificable, por todo lo que he visto todavía no encuentro una palabra, un adjetivo, porque cada día mi adjetivo cambia, de verdad que es incalificable este gobierno. Ha hecho lo que han hecho muchos gobiernos, como copar el Estado, llamar a sus amigos, negociar con las empresas, lo han hecho todos, ahí están detenidos y procesados, ahí está Toledo, PPK y Vizcarra. Necesito un poco más de tiempo para poner un adjetivo, hoy en día es incalificable.

— La última encuesta de Ipsos Perú refiere que el presidente Castillo tiene el 25% de aprobación y el 69% de rechazo. ¿Este es un gobierno que se ha desgastado rápidamente?

Claro, tan rápido como se ha desgastado el Congreso. ¿Por qué los dos están mal calificados? Porque votan juntos, porque no hay oposición. En educación, en transportes votan juntos, para el retroceso no hay oposición, por eso la gente nos odia.

— La activista transexual Tiffany Gómez, quien hasta hace dos semanas trabajaba en su despacho en el Congreso, cumple actualmente nueve meses de prisión preventiva, luego de ser denunciada por abusar sexualmente de tres menores de edad. ¿Cómo llegó esta persona a su oficina? ¿Qué rol cumplía?

Primero que yo me enteré de esto el 30 de enero, ella no vino a la oficina a trabajar, yo pensé que le había pasado algo, en la noche me entero de esta denuncia, a las 11 p.m. o la medianoche, yo verifico la veracidad de la denuncia, y al día siguiente temprano saco un comunicado y la despido. Entonces, yo no he actuado como el Sodalicio u otros, que cuando hay un denunciado por este tipo de cosas los tapan, los defienden. Inmediatamente la despedí, señalé públicamente cuál era la razón del despido, me solidaricé con las víctimas. He mandado un oficio al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable para que atienda a la familia y a los niños, repudio esta conducta y ella no tenía antecedentes policiales ni penales ni judiciales y era licenciada en periodismo, era profesional, cumplía el rol de auxiliar, ella veía mis redes, sacaba las notas de prensa, esa era su función.

— Gómez se negó a que revisen su celular y su computadora aduciendo que tenía información sensible del Parlamento, a raíz de su trabajo con usted. ¿Es así?

No conozco nada de lo que ella ha dicho, porque como te digo solo verifiqué que la denuncia sea cierta, eso ocurrió el lunes en la noche, y el martes en la mañana nosotros publicamos el comunicado, no tengo contacto con su proceso.

— La pregunta iba dirigida a si ella tenía acceso a información sensible de su despacho…

En mi despacho no hay información, comunicación sensible ni secreta, todos mis actos son públicos y transparentes.