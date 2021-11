La congresista Susel Paredes (Somos Perú - Partido Morado) consideró que es “una mala señal” que el presidente de la República, Pedro Castillo, no haya removido como titular del Ministerio de Defensa (Mindef) a Walter Ayala, señalado por tratar de interferir en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. Afirmó que será el Parlamento quien actúe y censure al cuestionado funcionario.

“El presidente (Pedro Castillo) da malas señales porque este ministro (Walter Ayala), de verdad, no debe estar en el cargo. No conoce el sector, no tiene formas para dialogar con la gente. Y si el presidente no lo saca, lo vamos a sacar nosotros, los congresistas. Yo he firmado la interpelación, seguramente va a terminar en una censura. Se tendrá que ir a su casa”, manifestó Susel Paredes en diálogo con RPP.

El último martes 9, ingresó a trámite formal la moción de interpelación contra el titular del Mindef, calificado como “responsable político” por el escándalo de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

El documento consta de siete preguntas que buscan esclarecer las denuncias de los comandantes pasados al retiro del Ejército, José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro Pinto.

Ellos acusaron que recibieron requerimientos por parte del secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, el ministro Walter Ayala y el mandatario Pedro Castillo para ascender a una lista de oficiales, de los cuales se destaca los coroneles Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

Pese a que el lunes 8, Ayala Gonzáles puso su cargo a disposición, el jefe de Estado lo ha mantenido en el cargo. Esto fue criticado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular).

“El ministro no debe estar ni un minuto más en el cargo (…) Esa espera desespera a cualquiera y lo único que genera es inestabilidad tanto en el gabinete como en el país”, aseveró Alva.

Moción de interpelación contra Juan Silva

Susel Paredes presentó la mañana del último miércoles una moción de interpelación contra del ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, tras considerar que no reúne los requisitos para estar en el cargo y que, por el contrario, es perjudicial para la institución.

“No conoce el sector. Tiene conflicto de intereses. Él tiene una multa por haber manejado un vehículo llevando pasajeros sin autorización; es decir, informalmente. La reforma del transporte tiene que seguir. (...) Estamos pidiendo esta moción de interpelación multipartidaria para que el ministro de Transportes y Comunicaciones se vaya a su casa o a donde quiera”, criticó.

