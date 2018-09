Suspenden cita de fiscales provinciales sobre crisis del Ministerio Público

La reunión de la Junta de Fiscales Titulares Provinciales de Lima que se desarrollaría la tarde de hoy en la Fiscalía, para evaluar un pronunciamiento ante la crisis del Ministerio Público, fue suspendida.

“Se hace de conocimiento de los señores provinciales titulares a realizarse el día 12 de setiembre de 2018, a las 14:45 horas, en las instalaciones del salón Manuel Catacora Gonzáles de la Presidencia Provincial, ha sido suspendido hasta nuevo aviso”, indica el comunicado.

El documento está firmado por la presidenta encargada de la Junta de Fiscales Provinciales, Cecilia Vásquez Lucas.

Comunicado que suspende la reunión de fiscales provinciales titulares Archivo El Comercio

Como se recuerda, el pasado 4 de setiembre más de 20 fiscales titulares solicitaron se convoque a una reunión para “delinear una posición clara frente a la lucha contra la corrupción”.

En la agenda se tenía previsto realizar un “análisis sobre la situación actual de la administración de justicia con énfasis en nuestra institución (la Fiscalía) y conformar comisiones para elaborar una propuesta legislativa y su incorporación en comisiones institucionales y/ multisectoriales".

Fuentes fiscales que participarían en la reunión indicaron que la suspensión ha sido una "sorpresa" porque no les han comunicado las razones específicas de la medida.

En esta reunión, acotaron, también se analizaría la manera de afrontar la inestabilidad que ha producido la inclusión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, como presunto integrante de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Primer Puerto".

En tanto, en diálogo con El Comercio, la fiscal provincial Cecilia Vásquez confirmó la suspensión de la reunión.

"No puedo informar más, solamente decir que se suspendió ¿Por qué? No lo puedo decir. Son cuestiones internas que no se pueden divulgar. Se ha suspendido hasta nuevo aviso, nada más", manifestó.