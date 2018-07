¿La suspensión al jefe de la ONPE afectará las elecciones?

La suspensión al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, hasta que culmine la investigación en su contra por el presunto favorecimiento de su institución a Podemos Perú, ha generado ciertas dudas respecto a la situación del organismo electoral con miras a los próximos comicios de octubre.

La decisión, que fue anunciada esta mañana por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es analizada por tres especialistas, quienes coinciden en que las elecciones regionales y municipales no se verán afectadas.

Tras la suspensión al jefe de la ONPE, ¿quién asume el cargo temporalmente?

Fernando Tuesta

Ex jefe de la ONPE y docente de la PUCP

Según las normas de la ONPE, quien asume es el funcionario en línea de sucesión que es el gerente general. Sin embargo, ese puesto no está ocupado, y en la línea de sucesión es el secretario general. Eso está normado.

José Villalobos

Presidente del Instituto peruano de derecho electoral

De acuerdo a la ley orgánica de la ONPE, quien asume ante el impedimento temporal del jefe de la ONPE, es el funcionario de mayor jerarquía administrativamente, que en este caso es el gerente general. Es suspensión, no lo han sacado de sus funciones, solo está suspendido temporalmente. Esta es una medida cautelar.

Julio César Castiglioni

Experto en temas municipales

Podrían encargar a alguien de carrera porque no está previsto un suplente, que es el que ha quedado en el segundo puesto en el concurso. Al jefe de la ONPE lo designa el CNM, entonces quedan los alternos, como en todos los casos.

¿Esta suspensión pone en peligro a las elecciones regionales y municipales de octubre?

Fernando Tuesta

Ex jefe de la ONPE y docente de la PUCP

El señor Castillo nunca ha hecho una elección y tampoco ha desarrollado un liderazgo que pudiera haber removido los cimientos electorales. Puede afectar en el lado más emocional, pero en la parte operativa, por lo menos hasta ahora, se están manteniendo las cosas como estaban pensadas.

José Villalobos

Presidente del Instituto peruano de derecho electoral

Lo que hay que tratar de buscar es minimizar el daño, evitar generar una sensación de incertidumbre y confiar que la ONPE no se sostiene solo en su jefe, sino en sus cientos de trabajadores. Hay que creer que ellos, los funcionarios de planta, van a seguir haciendo su trabajo independientemente de quién esté de jefe, porque si bien es cierto es la cabeza, no hace las elecciones.

Julio César Castiglioni

Experto en temas municipales

En este momento, no. ONPE en este momento, no está haciendo gran labor para el tema electoral, su primera etapa ya pasó. No se pone en riesgo bajo ningún punto de vista. El proceso no corre riesgo.

Si los miembros del CNM son removidos en su totalidad, ¿queda suspendido indefinidamente el jefe de la ONPE?

Fernando Tuesta

Ex jefe de la ONPE y docente de la PUCP

Sigue suspendido hasta que se termine el proceso disciplinario sancionador y, a su vez, este proceso queda suspendido, porque si es que se destituyen a los miembros del CNM, el proceso disciplinario queda parado también.

José Villalobos

Presidente del Instituto peruano de derecho electoral

SÍ. Si ellos también salen del cargo, hasta que no haya un nuevo CNM, el señor Castillo va a seguir suspendido y no se va a resolver su proceso disciplinario hasta que haya nuevos consejeros.

Julio César Castiglioni

Experto en temas municipales

Habría un vacío de poder. Si salen los miembros del CNM, tendrían que entrar los accesitarios y el paso siguiente debería ser que se convoque a elecciones en todas las instituciones con el compromiso que se haga en el Congreso de modificar la elección de la composición de los miembros del CNM.

Si es retirado, ¿quién elegirá al nuevo jefe considerando los últimos sucesos en relación a audios que involucran a jueces y miembros del CNM?

Fernando Tuesta

Ex jefe de la ONPE y docente de la PUCP

Tiene que convocarse a concurso público para elegir a uno nuevo. Si es que lo remueven [al jefe de la ONPE] y destituyen a todos los consejeros, no hay manera de elegir al jefe de la ONPE, porque el CNM va a tener que hacerlo.

José Villalobos

Presidente del Instituto peruano de derecho electoral

La Constitución es bien clara, quien nombra al jefe de la ONPE es el CNM, más allá de quienes lo integren, la institución es quien los nombra. Veremos en ese momento si hay una nueva conformación.



Julio César Castiglioni

Experto en temas municipales

Por lo pronto, es el CNM. En consecuencia, asume el accesitario y si es que no hay todavía una modificación constitucional, que es difícil que la haya, va a tener que ser el CNM quien designe al nuevo jefe de la ONPE.