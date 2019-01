Sustracción de documentos en la Fiscalía de la Nación: las claves del caso

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia realizó este viernes una inspección en distintas oficinas del Ministerio Público a raíz de una investigación por el caso de la sustracción de documentos en una oficina que había sido lacrada por el fiscal José Domingo Pérez.

A continuación, algunos puntos sobre el caso.

—El allanamiento y lacrado—

El pasado viernes 4 de enero, el fiscal José Domingo Pérez encabezó una diligencia de allanamiento —con autorización del juez Richard Concepción Carhuancho— en las oficinas de Juan Manuel Duarte, Édgar Antonio Peralta Lino y Max Ulises Aranda Fernández, quienes eran asesores del por entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.



Sin embargo, según explicó posteriormente el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, la oficina que iba a ser materia de allanamiento en el caso de Duarte no le pertenecía, por lo que se procedió a lacrar el área que sí le correspondía para luego ingresar con una nueva autorización judicial.

La medida se dio en el marco de la investigación por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva y Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). Chávarry ha sido interrogado por Pérez a raíz de, entre otros elementos, lo sostenido por un testigo protegido que aseguró que el ex fiscal de la Nación habría favorecido al citado partido político en las pesquisas que se le siguen.

Luego, el domingo 6 por la noche, en una diligencia que continuó hasta la madrugada del día siguiente y con autorización del juez Concepción, Pérez procedió a realizar el allanamiento de la oficina de Duarte —asesor de enlace parlamentario de Chávarry—, pero la medida se suspendió al encontrar indicios de que el lacrado había sido manipulado.

—La irrupción en la oficina lacrada—

La noche del 7 de enero, Vela y Pérez denunciaron ante medios de comunicación —valiéndose de un video de cámaras de seguridad— que personal de seguridad asignado al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, violó el lacrado de la oficina de Duarte y extrajo documentos. Esto se produjo el 5 de enero por la tarde.



El parte policial sobre el hecho, al que este Diario tuvo acceso en su momento, señala que en el video se aprecia a escoltas de Chávarry manipulando el precinto de seguridad de la puerta sellada y además a una mujer que “ingresó con una llave al interior de la oficina, sustrayendo una caja mediana”. Asimismo, se refirió que el acto de retirar documentos se repitió hasta en tres oportunidades.



—Los involucrados—

El pasado 8 de enero, la Policía Nacional del Perú (PNP) dio cuenta de que la mujer que aparece en el video es Rosa María Venegas, asesora de Pedro Chávarry, ex congresista por Piura en el 2006 con Unión por el Perú y, hasta julio del 2018, asesora de la congresista fujimorista Karina Beteta.



En declaraciones a “Exitosa”, Venegas dijo haber sido contratada por Duarte. Reconoció haber sacado tres cajas con documentos, pero indicó que era información personal. Dijo además que ingresó a la oficina al conocer que aún no había una orden judicial de lacrado para dicho espacio específico.

La PNP confirmó además que el suboficial Juan Arias Contreras y los técnicos James Rodríguez Zavaleta y Hugo Robles Chiong, que resguardaban a Chávarry, participaron en la violación de la oficina lacrada. La Inspectoría General de su institución les abrió una investigación administrativa disciplinaria sin perjuicio de una eventual denuncia en su contra.

Imágenes de las cámaras de seguridad a las que accedió El Comercio revelaron también que Chávarry estuvo en el mismo piso a la hora en que se realizó la vulneración de la oficina de Duarte. Además, se retiró del lugar junto a Venegas. Aldo León Patiño, ex secretario general de la Fiscalía de la Nación, también estuvo presente en el piso 9 de la sede central del Ministerio Público, pero negó haber participado en la sustracción de documentos y dijo haber desconocido el hecho.

—Lo que dijo Chávarry—

La mañana del 8 de enero, mediante un tuit, Chávarry señaló: “Deslindo tajántemente de los hechos ocurridos en las áreas del despacho de la Fiscalía de la Nación el día sábado. Las personas vinculadas a estas acciones deben ser investigadas”.



Asimismo, en declaraciones a BluRadio de Colombia negó haber ordenado la intervención y señaló que no tenía conocimiento del ingreso irregular de tres policías y su ex asesora a la oficina lacrada.

Dos días después, en declaraciones a RPP, manifestó que fue una "coincidencia" que se haya encontrado con su ex asesora luego que ella irrumpiera en la oficina lacrada. "No sabía que (Rosa María Venegas) había venido, que estaba ahí. La he encontrado a la hora de salida", aseveró el fiscal supremo.