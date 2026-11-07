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Resumen

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Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP
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/ RONALDO SCHEMIDT
Por Fernando Vivas

Los demócratas demoraron 38 años, dos más que los que tardamos en ir a un mundial, en llegar al Senado en Estados Unidos. La victoria es doble porque junto al escaño de James Talarico, la latina demócrata Gina Hinojosa ha ganado la gobernación del Estado al republicano Greg Abbott que postulaba a su cuarto mandato consecutivo. En Texas hay reelección indefinida y muchas singularidades que lo hacen; perdón, lo hacían; un bastión del conservadurismo.

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