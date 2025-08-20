El Tribunal Constitucional fijó para el martes 27 de agosto una audiencia en la que se escucharán los argumentos del fiscal José Domingo Pérez, en el marco del hábeas corpus presentado a favor de Keiko Fujimori por el denominado caso Cocteles.

El pasado 30 de junio, el Tribunal Constitucional dispuso incluir al Ministerio Público en el proceso y le otorgó un plazo de diez días hábiles para responder a la demanda. La institución destacó la necesidad de escuchar a la fiscalía “en igualdad de condiciones” frente a los demás sujetos procesales.

José Domingo Pérez, fiscal provincial titular del Equipo Especial Lava Jato, había solicitado hacer uso de la palabra en audiencia pública en defensa de la posición del Ministerio Público, lo cual fue aceptado por el tribunal.

Cabe señalar que la defensa de Keiko Fujimori planteó este hábeas corpus contra el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y el procurador público del Poder Judicial, con el objetivo de dejar sin efecto la disposición que llevó el Caso Cocteles a juicio oral.

Nueva acusación fiscal

El Equipo Especial Lava Jato presentó una nueva acusación en el proceso que se sigue contra Keiko Fujimori y otros implicados por el financiamiento de las campañas de 2011 y 2016, conocido como el Caso Cocteles.

En este marco, el Ministerio Público solicitó una condena de 35 años de prisión y 730 días multa contra la lideresa de Fuerza Popular, al atribuirle los delitos de lavado de activos agravado como parte de una organización criminal, en concurso con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.