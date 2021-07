Conforme a los criterios de Saber más

Ninguna de las seis plazas disponibles para integrar el Tribunal Constitucional (TC) está cubierta aún. Al final de una primera y accidentada jornada en el pleno del Congreso de la República, los tres candidatos con mejor puntaje en el cuadro de méritos -Fernando Calle, Aarón Oyarce y Carlos Hakansson- no obtuvieron los 87 votos necesarios para ser nombrados magistrados.

En el caso de Oyarce y Hakansson, sobre quienes había consenso previamente, se realizaron dos votaciones tras reconsideraciones ante iniciales negativas. Queda pendiente la votación por otros 12 postulantes, entre los que figuran con mejor puntaje: Freddy Hernández, catedrático de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; Francisco Morales Saravia, exsecretario general del TC; y Helder Domínguez Haro, director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial.

A las 9 a.m. de este jueves está convocada una nueva sesión del pleno a fin de continuar con el proceso de elección. Para una hora antes se prevé una sesión de la Junta de Portavoces en la que se abordarán distintos escenarios ante la incertidumbre generada.

Según fuentes consultadas por El Comercio, entre las posturas a dilucidar están la posibilidad de que el proceso de selección no necesariamente continúe el jueves, sino se aplace para el viernes o la próxima semana. Otra iniciativa es ver la viabilidad para plantear una nueva reconsideración para los casos de Oyarce y Hakansson, aunque los reparos están en que esto implique un maltrato para los involucrados.

También está el intento de dialogar con legisladores que no participaron, se abstuvieron o no votaron a favor a diferencia de la mayoría de sus colegas de bancada. Por ejemplo, Rolando Campos, Hans Troyes y Jorge Vásquez (Acción Popular); Carmen Omonte (APP), Posemoscrowte Chagua y Roberto Chavarría (UPP); y otros.

El ánimo, sin embargo, es disímil entre los distintos grupos parlamentarios que respaldan el proceso de selección, en donde se espera elegir entre uno a tres nuevos magistrados. “Si en todo caso no se da, tenemos que entender que ha sido una decisión del pleno. Si no se logra, será por alguna razón, hemos luchado hasta poder lograr lo que se intentó y ya será el próximo Congreso el que tendrá que empezar su proceso”, manifestó a El Comercio César Combina, vocero de APP que solicitó la reconsideración para los casos de Oyarce y Hakansson.

Juan Oyola, vocero alterno de Acción Popular, y Aron Espinoza, portavoz de Podemos Perú, dijeron tener confianza en lo que pueda venir. “Esperamos llegar a consensos y poder escoger a los miembros del TC”, refirió el segundo.

Otro escenario fue planteado posteriormente por Luis Roel, congresista de Acción Popular y segundo vicepresidente del Legislativo, en diálogo con Canal N: “Consideramos que tenemos que evaluar si hay todavía dentro de las 11 bancadas el interés de cumplir con el deber constitucional de elegir a los magistrados del TC. Si no lo hubiera, desistir del proceso y evitar el maltrato que pudieran sufrir los candidatos que aún están, que pasen por el escrutinio, la votación y no alcancen los votos, porque no hay los mismos”.

Durante la sesión, Rolando Ruiz (Acción Popular), presidente de la comisión especial congresal del TC, reconoció que, más que el cuadro de méritos, priman los votos: “Se tiene que construir los consensos políticos, pues al margen del mérito, la decisión final es política”.

Rechazo a fallo del PJ

Un paso previo a la votación de los candidatos al TC fue la decisión de ratificar lo acordado el martes por la Junta de Portavoces: seguir con el proceso de elección, pese a la orden del Poder Judicial de suspender el mismo. El pleno respaldó tal acuerdo con 87 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, “lo cual implicaría no acatar la resolución antes mencionada”, según dijo Luis Roel, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva.

En ese interin, la sorpresa fue la decisión de la bancada del Frepap de acatar el fallo judicial, pese a que horas antes había votado, en la Junta de Portavoces, a favor de que el proceso de elección continúe. Esa determinación fue clave. “El Frepap era determinante para llegar a los 87 votos que se necesitan”, reconoció Espinoza.

“Esta demanda que se presentó ha ocasionado dudas en algunos congresistas por las denuncias posteriores que pudiera haber”, opinó Oyola.

Las bancadas del Partido Morado y Frente Amplio también se opusieron a que se desarrolle el proceso de selección. En el caso del Frepap, de forma remota, solo participó y votó a favor María Céspedes.

Desde el Partido Morado se señaló los cuestionamientos esgrimidos también en la demanda de amparo y medida cautelar aprobadas por el Poder Judicial, respecto del incumplimiento de normas establecidas en el reglamento del proceso. Por ejemplo, que se publique no solo el puntaje total como ha hecho la comisión especial del Parlamento, sino también la puntuación asignada por cada uno de los miembros del grupo acompañada de la justificación respectiva. De igual forma, que no se haya publicado la motivación de las evaluaciones referidas a las entrevistas personales a los candidatos.

“¿Qué pasa si procedemos? La decisión será nula y el TC no aceptará el resultado de la elección, y los congresistas seremos pasibles de ser denunciados por infringir la Constitución y el Código Penal. Hay que acatar la decisión, apelar y subsanar las irregularidades señaladas por la jueza”, sostuvo Gino Costa, del Partido Morado.

A su turno, Mirtha Vásquez, legisladora del Frente Amplio y presidenta del Legislativo, dejó por un momento la Mesa Directiva para bajar a su escaño y resaltar que si bien le parecía cuestionable la decisión del Poder Judicial, una “clara injerencia sobre las atribuciones del Congreso” e incluso un precedente peligroso, la medida se tiene que acatar. “Eso se tiene que defender, pero cómo se defiende: usando los recursos legales y la ley, no pasando sobre ella, no desacatando las decisiones judiciales. El Poder Legislativo no está exento de control, ese es el equilibrio de poderes”, subrayó.

Desde Fuerza Popular, el parlamentario Carlos Mesía defendió la autonomía del Congreso para no recibir presiones ni amenazas. “Eso no es democrático, eso es antidemocrático. Y si quieren llevarnos presos, aquí estamos, pero hoy día se vota”, manifestó.

Guillermo Aliaga (Somos Perú) indicó que la medida cautelar fue notificada electrónicamente a las 10 a.m. de ayer y que, según normativa de Poder Judicial, recién surtiría efecto en dos días. Ello pese a que, el martes, el propio Parlamento emitió un comunicado tras conocer la medida judicial. “No hay ninguna razón para que tenga que tomarse 48 horas para acatarla. [...] [El Congreso] ya es consciente de que tiene una limitación y un impedimento para continuar con la elección”, dijo al respecto Rafael Sánchez Ríos, especialista en derecho procesal.

Como se informó previamente, el pleno estaba planteado para ser mixto o semipresencial; es decir, con la posibilidad de que los congresistas participen desde la sede del Parlamento y también, quienes no puedan, lo hagan de forma virtual. Para la modalidad presencial, la Junta de Portavoces acordó distribuir a las bancadas entre el hemiciclo y distintas salas; sin embargo, algunos congresistas se quejaron de las condiciones técnicas en estos últimos espacios y el pleno, finalmente, acordó que todos los que estén en el Palacio Legislativo participen desde el hemiciclo.

Entre otros incidentes durante la sesión, congresistas de distintas bancadas cuestionaron que los miembros del Frente Amplio estén en el hemiciclo sin marcar asistencia o participar de las votaciones. Desde la bancada de izquierda defendieron su derecho a estar en el recinto al ser parlamentarios.

Ese incidente fue transmitido en vivo también por el legislador Lenin Checco. Los integrantes del Partido Morado también se retiraron, al igual que la mayoría de parlamentarios del Frepap.

Mientras hablaba Yván Quispe, también del Frente Amplio, se escuchó: “Vizcarrista rata, cállate ya”.

Tras accidentamos momentos como esos, luego de que no se alcanzaran los votos para los tres primeros candidatos y ante la falta de consenso, el congresista Fernando Meléndez (APP) pidió la suspensión de la sesión. La elección de nuevos magistrados del TC, por ahora, está entrampada.

