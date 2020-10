Contra el reloj. El plazo para inscribirse en el concurso público de candidatos al Tribunal Constitucional (TC) vence esta medianoche, según el cronograma aprobado por la comisión especial del Congreso de la República.

El presidente de dicha comisión, Rolando Ruíz (Acción Popular), dijo que el registro de los candidatos se recibirá físicamente hasta las 5:00 p.m en las oficinas del grupo de trabajo parlamentario y hasta las 11:59 p.m de forma virtual a través de correo electrónico.

En diálogo con la Agencia Andina, adelantó que se habían recibido 13 postulaciones al concurso público. Sin embargo, consideró que la cantidad de inscritos podría aumentar en las próximas horas, ya que se han atendido más de 30 consultas.

Cronograma del concurso público para el TC

De acuerdo al reglamento del concurso público, los interesados deben presentar su carpeta con la ficha de inscripción; la hoja de vida documentada; declaraciones juradas de que sus publicaciones e investigaciones no incurren en plagio; copia del título profesional o grado académico y constancia de inscripción ante los colegios de abogados.

Asimismo, deberán presentar declaraciones juradas de no ser objeto de investigación o tener sentencia por delito doloso; no haber sido declarado en quiebra culposa, no haber sido destituido o separado de la carrera judicial o fiscalía por medidas disciplinaria, no haber sido inhabilitado o sancionado como abogado y no haber ejercido cargos de confianza en gobierno de facto.

Finalmente, deben presentar declaraciones juradas de no registrar antecedentes, no haber sido destituido de la función pública ni haber sido despedido por falta grave y no figurar en el registro de sanciones de Servir, en el registro de deudores alimentarios o en el registro de deudores de reparación civil, entre otros, para acreditar su solvencia moral.

El próximo martes 3 de noviembre se publicará la relación de postulantes que cumplen con los requisitos formales para participar en el concurso público que reemplazará a seis de los siete magistrados del TC.

Los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón, Marianella Ledesma [presidenta del TC] y Eloy Espinosa-Saldaña cumplieron su mandato en el Tribunal Constitucional el 3 de junio de 2019. El único magistrado que tiene el mandato sin vencer es Augusto Ferrero Costa, que juró el 4 de setiembre de 2017 y cuyo cargo recién expira el 2022.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra: "No maltratemos la buena imagen de las FF.AA"