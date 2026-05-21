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Resumen

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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda competencial que presentó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial (PJ) por presunto menoscabo de competencias.

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