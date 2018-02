Los integrantes del Tribunal Constitucional (TC) escucharon hoy la sustentación del hábeas corpus que busca la libertad de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Tras ello, dejaron al voto su decisión, es decir, van a hacer una evaluación y se pronunciarán en los próximos días.

En audiencia pública, César Nakazaki y Alberto Otárola, abogados del ex mandatario y su esposa, sustentaron oralmente el recurso constitucional y solicitaron se revoque la medida de prisión preventiva que se les ha impuesto en el proceso por lavado de activos que se les sigue.



En tanto que Nieves Lucanas, abogada de la procuraduría pública del Poder Judicial, consideró que la prisión preventiva que ordenó el juez Richard Concepción Carhuancho no era inconstitucional y solicitó a los miembros del TC que declaren improcedente el hábeas corpus.

Otárola sostuvo que la prisión preventiva dictada contra sus clientes era una medida "arbitraria, indebida e inhumana" que no resistía un test de proporcionalidad.

El abogado se preguntó si era razonable y proporcionada una prisión preventiva por un poder que Nadine Heredia dio a su prima y que ya fue revocado, y por que supuestamente había la posibilidad de que Ollanta Humala o su esposa pudieran influir en la conducta de los testigos.

Por su parte, Nakazaki cuestionó que para fundamentar el peligro procesal que hizo variar la comparecencia restringida por la prisión preventiva de sus patrocinados, se haya dicho que los Humala-Heredia integraron una organización criminal.

"Odebrecht constituyó hace unos años una organización criminal pero esta ya no funciona y no está probado que Humala y su esposa hayan formado parte de ella. No se entiende cómo el tema de la organización criminal sea considerado un peligro procesal", dijo.

Nakazaki agregó que tampoco podían considerarse como un elemento que ponía en peligro el proceso, los audios de la supuesta compra de testigos en el Caso Madre Mía. Reiteró que para dictar la prisión preventiva se requería de fuertes y fundados elementos de convicción y que eso no se dio.

La representante de la procuraduría del Poder Judicial dijo que la orden prisión preventiva se justificó porque, según ella, aparecieron nuevos elementos de convicción fuertes, como las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, las cuales confirmarían la entrega de dinero a Humala y a Heredia. Por ello, solicitó se desestime el recurso presentado por los demandantes.

