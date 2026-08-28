Fuentes de la entidad consultadas para este informe han señalado que, hasta el momento, dos magistrados se perfilan como candidatos para presentarse el día de la elección en busca de conseguir los votos de sus homólogos. Ellos son Helder Domínguez Haro y Gustavo Gutiérrez.

Sin embargo, de acuerdo a las mismas fuentes, “todo puede ocurrir el mismo día de la elección”, por ello no descartaron que algún otro magistrado pueda dar la sorpresa.

Como se recuerda, el Pleno del TC está integrado por los magistrados Helder Domínguez (presidente), Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

De los siete magistrados, seis de ellos culminarán su gestión en mayo del 2027. Solo Hernández Chávez continuará hasta diciembre del 2028, ya que fue el último en ingresar como miembro del TC.

Además, de los seis cuyo período vence el próximo año, Gutiérrez, Ochoa y Monteagudo aún no han llegado a la presidencia del TC, cuyo cargo se desempeña por dos años.

Por ello, algunos magistrados prefieren el silencio mientras meditan sobre a quién apoyar en este contexto que vive el país, señalaron las fuentes. Sobre todo, por la marcada división que han tenido en el Pleno en los últimos meses.

Además, la elección no estará exenta de la nueva coyuntura política con la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de la República. Y, en contraparte, un Congreso Bicameral cuya tarea para elegir a los próximos miembros del Pleno del TC, recaerá sobre la Cámara de Senadores, donde las fuerzas políticas están igualadas.

Las fuentes tampoco descartaron que los integrantes del Pleno, cuyo mandato vence en mayo del 2027, permanezcan más tiempo en sus puestos hasta que el Parlamento Bicameral elija a sus reemplazos.

Pleno del Tribunal Constitucional 2025

Cabe recordar que, en este Pleno, la elección de Francisco Morales en 2022, se dio con el voto mayoritario de seis magistrados. Solo el magistrado Monteagudo votó en contra.

En setiembre del 2024, la magistrada Luz Pachecho fue electa presidenta del TC por mayoría. Obtuvo los votos de los magistrados Ochoa, Domínguez y Monteagudo. Su contendor fue el magistrado Gutiérrez que obtuvo los votos de Morales y Hernández.

Y, en el caso de Domínguez, llegó a la presidencia por sucesión tras la renuncia de Pacheco.

Este Diario buscó la versión de todos los magistrados del Pleno del TC para este informe, sin embargo no todos respondieron.

Al ser consultada sobre las próximas elecciones del TC, la magistrada Luz Pacheco, prefirió no pronunciarse. No obstante, descartó que vaya a presentarse para una reelección.

“No sé qué pasará, no he hablado con nadie formalmente de este tema porque hemos estado con una avalancha de trabajo y preferiría no declarar”, dijo escuetamente.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESOLVIÓ CASOS KEIKO FUJIMORI Y OLLANTA HUMALA, VINCULADOS A LAVA JATO.

Un escenario de primera vuelta

Hasta la publicación de este informe, y de acuerdo a las fuentes consultadas, los dos magistrados que han mostrado interés en presentarse como candidatos a la presidencia del TC son Helder Domínguez y Gustavo Gutiérrez.

Domínguez Haro es el actual presidente del TC , cargo que asumió el pasado mes de junio tras la renuncia de la entonces presidenta, Luz Pacheco, en medio de discrepancias en el Pleno de la institución por la remoción de un funcionario administrativo.

Fuentes consultadas sobre un posible apoyo a Domínguez Haro se mostraron divididas. Por un lado señalan que el magistrado aún seguiría buscando apoyo para su candidatura, mientras otras fuentes aseguran que sí tendría el apoyo necesario.

El actual presidente del TC ingresó como miembro de dicho Pleno con los votos de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza Por el Progreso, Renovación Popular y parte de los votos de Perú Libre y otras fuerzas políticas.

En el caso de Gutiérrez Ticse, las fuentes han señalado que también estaría interesado, pero aún no define su candidatura, pese a que podría tener apoyo de un sector del Pleno.

Como se recuerda, Gutiérrez Ticse llegó al TC con los votos mayoritarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Acción Popular, parte de los votos de Perú Libre, y un voto de Juntos Por el Perú-Cambio Democrático.

Es uno de los magistrados que más apariciones públicas ha tenido en los últimos años a diferencia de otros integrantes del Pleno.

Este Diario buscó la versión de ambos magistrados y solo Gutiérrez Ticse respondió. Al respecto el magistrado aseguró que aún no ha conversado del tema directamente y que a partir de este lunes ya podría haber conversaciones y definiciones.

"Lo voy a definir el fin de semana porque la elección es el día miércoles, pero ahora no tengo algo definido en postular. Prefiero ver algunos puntos de unidad, eventualmente, entre todos, quién podría ser. Un candidato que represente mejor las cosas.” Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del TC

Al ser consultado sobre las discrepancias que existen en el Pleno, y que ello se vea reflejado en que la elección no sea por unanimidad; el magistrado reconoció que “nunca se llega (a la presidencia) por unanimidad”.

“Es muy complejo que haya unanimidad en un colegiado así, que representa también a diversas tendencias. Lo que tiene que haber es mayoría ¿no?”, indicó.

Escenarios sorpresas

La elección del presidente del Tribunal Constitucional (TC), por lo general, no se da en una primera vuelta, y es que en el Pleno todos quieren llegar a ese cargo, pero no todos tienen el apoyo necesario.

Por eso, según las fuentes, un escenario alternativo que también se baraja al interior del TC es la postulación de los magistrados César Ochoa y Pedro Hernández.

En el caso de Ochoa Cárdich, según las fuentes, todo dependerá si consigue un consenso. Y ello podría pasar por el hecho de que el magistrado Helder Domínguez, en caso de alcanzar los votos suficientes, decida plegarse a su candidatura.

En su caso, también llegó al Pleno del TC con los votos de Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza por el Progreso. Además de los votos divididos de Renovación Popular y Juntos por el Perú, entre otros.

Consultado sobre su posible postulación, el magistrado Ochoa Cardich prefirió no pronunciarse sobre las próximas elecciones ni confirmar su candidatura, pero tampoco la descartó.

“No descarto mi candidatura si es que logro el apoyo de mis colegas, para renovar el liderazgo de la presidencia.” César Ochoa Cárdich, magistrado del TC

En el caso de Hernández Chávez, su postulación podría depender incluso de la decisión del magistrado Domínguez Haro.

Ello, explicaron las fuentes, podría suponer que el presidente del TC se pliegue al grupo conformado por Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Hernández Chávez.

Aquí la terna podría ser encabezada por Gutiérrez a la presidencia y Chávez como vicepresidente, o Domínguez Haro a la presidencia y Chávez como vicepresidente.

De esta manera, Gutiérrez o Domínguez culminarían su gestión en mayo de 2027 y Hernández Chávez asumiría la presidencia por el período restante con posibilidad a reelegirse como presidente -hasta diciembre del 2028- con en el próximo pleno. Hernández no respondió a nuestras llamadas.

Hernández Chávez, como se recuerda, fue el ponente de la sentencia que favoreció al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, otorgándole la posibilidad de quedar en libertad pese a que estuvo prófugo de la justicia por más de dos años y medio.

El magistrado fue electo miembro del TC en diciembre del 2023, con el apoyo de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación, Alianza por el Progreso, entre otros.

MAGISTRADO DEL TC, PEDRO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, ESTÁ A CARGO DE CASO VLADIMIR CERRÓN.

En los pasillos del TC se dice que quien niega su interés en elegirse presidente o reelegirse presdiente, podría ser el próximo titular. De allí que no descartan que la elección, el 2 de setiembre, tome más tiempo de lo esperado y haya cualquier cambio de última hora, teniendo en cuenta las discrepancias que se han acentuado entre los miembros del TC en los últimos meses.

En lo que va de su gestión, los magistrados que integran este Pleno, han emitido fallos vinculados a la actual mandataria Keiko Fujimori, el expresidente Ollanta Humala, el exprofugo de la Justicia Vladimir Cerrón, así como los vacados expresidentes Dina Boluarte y Pedro Castillo; así como fallos que afectaron al Congreso de la República como la cuestión de confianza y la prohibición de iniciativa de gasto público.

Si bien, los casos de incidencia pública han logrado ser resueltos -con opiniones a favor o en contra- la carga procesal al interior del TC sigue en aumento. Sobre todo de aquellos ciudadanos de a pie que buscan justicia en la última instancia constitucional.

Actualmente, de acuerdo al registro del TC, la carga procesal supera los 9 mil expedientes, frente a los 5 mil expedientes del 2022, año en que ingresó la mayoría de los magistrados a este Pleno.

REPORTE HISTORICO DE LA CARGA PROCESAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL