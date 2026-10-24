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La Comisión de Constitución sesionó este viernes para definir los criterios de evaluación para la selección de los magistrados del TC.
La Comisión de Constitución sesionó este viernes para definir los criterios de evaluación para la selección de los magistrados del TC.
Por Thalía Cadenas

Cuando falta casi un mes para el inicio del proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía (Fuerza Popular), aprobó los criterios de evaluación que se aplicarán a los candidatos.

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