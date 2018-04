TC se pronuncia este jueves sobre situación de Humala y Heredia

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) definirá este jueves el recurso de hábeas corpus interpuesto por el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, para lograr su libertad.

Ambos cumplirán el jueves 286 días bajo prisión preventiva por orden del Poder Judicial que, en julio del 2017, decidió variar la medida de comparecencia restringida con la que venían afrontando la investigación por lavado de activos que les sigue la fiscalía.

César Nakazaki y Alberto Otárola, abogados de Humala y Heredia, sostuvieron ante el TC que sus patrocinados venían cumpliendo con las restricciones impuestas y no incurrieron en el “peligro procesal” ni “obstrucción a la justicia”.



La procuradora del Poder Judicial Nieves Lucanas sostuvo que “aparecieron nuevos elementos de convicción con alto grado de probabilidad sobre la comisión de delito”, lo que hacía necesario variar la situación de los procesados.



En tanto, el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, ha señalado que la pareja está en prisión no solo por la probabilidad de fuga, sino también por obstrucción a la justicia.



Según el abogado César Azabache, el TC podría pronunciarse sobre los estándares de la prisión preventiva. “El tribunal podría analizar si la fiscalía tiene derecho a pedir la prisión preventiva por una tercera razón distinta a la obstrucción o a la fuga, que es la cantidad de prueba acumulada”, dijo a El Comercio. Además, también podría pronunciarse sobre la interpretación de las normas en lavado de activos en casos complejos.



La orden de prisión de Humala y Heredia fue ratificada por tres magistrados superiores. Cinco magistrados supremos no admitieron el recurso de casación para revisar la prisión y otros tres jueces (Piura, Arequipa y Lima) rechazaron sendos hábeas corpus.