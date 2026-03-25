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Resumen

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La Primera Fiscalía Suprema en lo Penal solicitó ante la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema que se declare “inadmisible” los recursos de apelación del sentenciado expresidente Pedro Castillo, su ex jefa dej Gabinete, Betssy Chávez; y su exministro del Interior Willy Huerta, condenados a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva.

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