El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el pedido que realizó el Congreso de la República para reprogramar la audiencia de informe oral prevista para el 11 de octubre próximo, en el marco de la demanda competencial que presentó el Legislativo contra el Poder Judicial (PJ), según resolución a la que accedió El Comercio.

En dicha audiencia se tiene prevista la participación del abogado y miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, a quien se le había negado participar en la primera audiencia que se realizó el 10 de julio de este año.

Por ello, a través de una resolución, el Pleno del TC dispuso convocar a una nueva audiencia a fin de que Vásquez y las partes del proceso competencial, expongan sus argumentos.

Ante ello, el procurador del Congreso, Eduardo Tavera, había solicitado la reprogramación de la causa, para una fecha posterior al 11 de octubre, alegando que el abogado ad honorem Aníbal Quiroga se encontraba fuera del país hasta después del día señalado para la audiencia.

Sin embargo, a través de un auto constitucional, la presidenta del TC, Luz Pacheco, desestimó la solicitud del Legislativo y señaló que las partes deberán presentarse a la audiencia ya convocada para el mediodía del 11 de octubre, agregando que esta se realizará de manera virtual.

“Visto el escrito presentado el 11 de octubre de 2024 por el Procurador Público encargado del Poder Legislativo, parte demandante, en el que solicita reprogramación de la audiencia pública de autos, que se realizará el 11 de octubre próximo: No ha lugar lo solicitado.” Luz Pacheco Zerga, presidenta del TC.





En la demanda competencial, el Congreso de la República cuestionó el menoscabo de sus competencias luego de que el PJ, en un proceso de amparo -primero a través de una medida cautelar y luego de una sentencia- repusiera a los abogados Aldo Vásquez e Inés Tello como miembros titulares de la JNJ, pese a que habían sido inhabilitados por diez años en un proceso político del Congreso.





Ante la respuesta negativa del TC, según pudo conocer este Diario, el Congreso de la República convocó al expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, a fin de que asuma la defensa del Legislativo en la audiencia de informe oral.

En diálogo con El Comercio, Blume Fortini confirmó su participación como abogado del Congreso, de manera “ad honorem”, y solo para dicha audiencia.





“Se ha comunicado conmigo el señor presidente del Congreso de la República (Eduardo Salhuana), para que reemplace al doctor Aníbal Quiroga, porque está en una misión académica; me han pedido que lo reemplace y yo he aceptado con la condición de que sea ad honorem y que sea solo por esta audiencia.” Ernesto Blume, expresidente del TC.





El exmagistrado constitucional se mostró de acuerdo con la nueva audiencia programada por el Pleno del TC, a fin de escuchar al integrante de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez.

Al respecto señaló que el TC pudo haber tomado la decisión para salvaguardar el derecho de las partes a ser oídas y que programar una segunda audiencia en el mismo caso, no es una posibilidad cerrada, cuando alguna de las partes no habría sido notificada a tiempo o no tuvo la oportunidad de defenderse.

“Esto va a permitir que el tribunal pueda tener más luces sobre el caso, y me parece saludable. Yo iré a nombre del Congreso de la República, que es una posición constitucionalista y exigir que se respete los fueros congresales, que se respete la competencia del Congreso para investigar y sancionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; y que se respete lo que el Tribunal Constitucional ya ha determinado; esto es que la demanda de amparo no puede ser la vía para revocar las decisiones que adopta el Congreso dentro de sus competencias”, señaló Blume.