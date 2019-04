Congresistas afirman estar dispuestos a ser investigados por Zoraida Ávalos

El congresista Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista) aseguró que se someterá a todas las investigaciones que lleve a cabo la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por sus presuntos vínculos con Los Temerarios del Crimen.

"Saludo la decisión de la fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) de abrir investigación contra cinco congresistas, entre los cuales estoy inmerso y me someto a todas las investigaciones. Demostraré que las denuncias en las que falsamente se me implica son una patraña", escribió en un tuit.

Opinión similar tuvo Marvin Palma (Cambio 21), otro de los implicados en las investigaciones, quien espera que las indagaciones de Zoraida Ávalos aclaren las cosas.

"Yo ayudé al ex alcalde (David) Cornejo. Lo recuerdo bien. Fue una reunión con el ex contralor (Édgar Alarcón) en ese entonces, era el 2017. Un colaborador eficaz después dijo que el ex alcalde de Chiclayo le había pagado en esa reunión donde yo asistí unos 30 mil soles, cosa que yo desconozco. Bueno, bienvenida la investigación y espero se aclaren las cosas", aseguró Palma a RPP.

Mientras que el vocero de la bancada de Alianza por el Progreso, César Vásquez, ratificó que se allana a toda investigación, ya que, dijo, es el principal interesado en que se aclare esta situación. Sin embargo, consideró que no existen razones suficientes y justificadas para iniciar una indagación en su contra.

“Estamos viviendo una época donde quizás algunos fiscales o la fiscalía les interesa llevar[se] por la presión mediática y yo entiendo que, a veces, hay un entusiasmo excesivo por perseguir y capturar políticos, porque eso les da titulares a algunas autoridades, pero la verdad es que todo cargo que he asumido en mi vida lo he hecho con absoluta integridad. Estoy realmente tranquilo y allanado a todas las investigaciones”, dijo a El Comercio.

Como se recuerda, la titular del Ministerio Público abrió investigación preliminar contra el ministro de Vivienda y congresista Carlos Bruce, así como contra los legisladores Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista), César Vásquez Sánchez (Alianza para el Progreso), José Marvin Palma Mendoza (Cambio 21) y Clemente Flores Vílchez (Peruanos por el Kambio) por sus presuntos vínculos con el caso Los Temerarios del Crimen.



La investigación se dispuso por espacio de 60 días y durante este tiempo se realizaran diversas diligencias en las que se tiene previsto la declaración de los parlamentarios.



En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público confirmó que la decisión fue adoptada a partir de información conocida en la investigación contra la presunta organización criminal 'Los Temerarios del Crimen'.



El pasado 23 de marzo, el fiscal Juan Carrasco Millones anunció que envió un informe a la Fiscalía de la Nación con el fin de que evalúe si iniciaba una investigación contra cinco congresistas por sus presuntos vínculos con la red de corrupción Los Temerarios del Crimen.



Esta organización habría sido encabezada por el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien está detenido precisamente por este caso.

Según explicó el fiscal Carrasco, los presuntos actos ilícitos se habrían cometido a través de la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde los parlamentarios habrían intercedido para que proyectos de la Municipalidad de Chiclayo sean incluidos en el presupuesto del año siguiente.