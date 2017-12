Mauricio Mulder y Jorge del Castillo tuvieron una fuerte discusión anoche en el hemiciclo del Congreso mientras se llevaba a cabo la votación de la vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

La acalorada discusión surgió después que Del Castillo votara en ámbar, pese a la decisión que había tomado la Cédula Parlamentaria y el Comité Político del Apra para marcar a favor de la vacancia.

"No tienes palabra, dices una cosa y después haces otra", se escucha a recriminar a Mulder. Del Castillo solo respondió con un enfático "no me grites".

Pero esto no apaciguó los ánimos de Mulder, quien continuó con su reclamo: "Me da la gana de gritarte, ¡porque eres un traidor!".

El aprista Elías Rodríguez Zavaleta intentó calmarlos, diciendo que "igual no se va a dar" el rechazo a la vacancia, pero Mulder insistió. Al final la vacancia fue rechazada. Entre las 21 abstenciones estuvieron los votos de Jorge del Castillo y Luciana León.