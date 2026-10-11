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Resumen

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Por Erik Rivera

Un tenso altercado se registró ayer en la Comisión de Constitución, donde el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) y el ministro César Astudillo (Interior) protagonizaron uno de los primeros enfrentamientos verbales del Senado.

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