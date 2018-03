El tenso debate entre Yonhy Lescano y Milagros Salazar [VIDEO]

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) protagonizó otra vez un momento tenso en el Parlamento. Esta vez el cruce de palabras fue con la fujimorista Milagros Salazar durante el debate de la ley 2408, que reemplazaría al Decreto de Urgencia (D.U.) 003.

Todo empezó cuando Lescano cuestionó el dictamen, aprobado ayer en una sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Economía, porque, según refirió, este “limpia de polvo y paja” a las empresas que, como la firma brasileña Odebrecht, cometieron actos de corrupción, pero que luego se allanan a la colaboración eficaz.

El parlamentario acciopopulista indicó que el proyecto de ley establece que cualquier empresa que reconozca haber cometido actos de corrupción y colaboré con la justicia, “no tiene responsabilidad” penal. Agregó que esas firmas podrán seguir contratando con el Estado.

“Seguirán corrompiendo a los presidentes, comprando congresistas, seguirán dando plata a los partidos políticos. ¡Qué linda ley, señores congresistas! ¡Qué maravillosa ley! A los medios les advierto que esto no es para reactivar la economía, es para reactivar la corrupción, no le mientan al Perú”, exclamó Yonhy Lescano.

Sin embargo, la iniciativa de ley del Ejecutivo señala que estas firmas solo podrán seguir ejecutando las obras que ya ganaron y no podrán participar en nuevas licitaciones.

Le recordó su postulación con Toledo

La congresista de Fuerza Popular Milagros Salazar rechazó las expresiones de Lescano. “Yo le hago recordar que en el 2011 ustedes postuló con [Alejandro] Toledo y ahí se olvida quién fue este presidente corrupto. [Durante su gobierno] fue que se hicieron estos negociazos”, manifestó.

Salazar también criticó que Yonhy Lescano solamente cuestione el dictamen que reemplazaría al D.U.003 y no dé opciones.

Además, le exigió demostrar con pruebas si algún congresista está actuando a favor de los intereses de las empresas implicadas en el Caso Lava Jato.

“Basta ya de manchar la imagen de los congresistas. Si usted tiene una prueba, demuéstrelo, no solamente hable, pero también a la vez presente el proyecto de ley, pues”, refirió.

La réplica de Lescano no demoró y le recordó a Salazar que los congresistas de Acción Popular no pueden ser comparados con los de Fuerza Popular, porque el partido de la lampa tuvo como presidentes a Fernando Belaunde y a Valentín Paniagua, quienes “no le robaron a nadie”.

“Seguramente ustedes no son como nosotros, los de Acción Popular, nosotros no falsificamos documentos, no alteramos hojas de vida, no somos lavadores de dinero”, refirió.

“Nosotros señora somos de Acción Popular y nuestros líderes, los presidentes Belaunde y Paniagua no le robaron a nadie como su lideresa, que está acusada. Por favor, ustedes no tienen autoridad moral para hacer un crítica de esa naturaleza”, acotó.

Tras ello, el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, le pidió a Lescano que retire sus palabras, pero este se negó. Por ello, fue invitado a retirarse del pleno, de acuerdo al Reglamento del Congreso.