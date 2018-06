La Comisión Madre Mía recogió este viernes la declaración del juez de la Corte Suprema César San Martín, quien en diciembre de 2009 resolvió no haber lugar para iniciar un juicio oral al ex presidente Ollanta Humala Tasso por los asesinatos y desapariciones forzadas en 1992 en la Base Contrasubversiva Madre Mía (Huánuco).

El magistrado César San Martín defendió su resolución al remarcar que se dio con apego a ley y en base a los elementos de convicción planteados en el expediente presentado, los cuales establecían delitos ordinarios. “En ningún momento del proceso se mencionó que eran delitos de lesa humanidad. No lo dijo nadie”, acotó.

Asimismo, San Martín hizo hincapié en el cambio de versión de los testigos que sindicaban a Ollanta Humala Tasso como el ‘capitán Carlos’, supuesto autor de estos delitos. Aseveró que se evalúo la credibilidad, las certezas y las persistencias de todas las declaraciones de ambas partes procesales. Todo ello de una forma conjunta y global.

Refirió, además, que las constataciones antropológicas que se realizaron no lograron ubicar los lugares en donde los denunciantes aseguraron que fueron torturados.

Durante la sesión, que duró más de dos horas, hubo varios momentos de tensión. Uno de ellos fue cuando el juez César San Martín manifestó que no iba a responder más interrogantes cargadas de comentarios personales de los parlamentarios.

“Por tanto, a partir de ahora, frente a una pregunta de esas me voy a negar a contestar. Porque no se está cumpliendo con la objetividad de las preguntas, porque tengo derechos”, aseveró.

Hubo un impase cuando Milagros Salazar (Fuerza Popular) le dijo ‘te estoy viendo’ a su colega Zacarías Lapa (Frente Amplio). Ello debido a las señas que se hacía el legislador con el magistrado a cada interrogante. “Qué me está viendo”, replicó Lapa. (Foto y Video: Congreso)

El presidente de la Comisión Madre Mía, Héctor Becerril, alegó: “ni usted, por más juez que sea, ni nadie puede impedir que un congresista en una sesión como esta haga comentarios”.

Precisamente, Becerril y la vicepresidenta del grupo, Yeni Vilcatoma, dejaron entrever que, para este caso en concreto, se habría buscado darle mayor credibilidad a los testigos que declaraban a favor de Humala.

Además, en reiteradas oportunidades dejaron constancia de que, a su juicio, el magistrado no respondía a sus preguntas y que buscaba evitarlas, algo que el magistrado negó constantemente.

Antes de finalizar la audiencia, se le preguntó a César San Martín por las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia, en las que presuntamente se haría referencia a su persona.

El juez dijo que falta señalar quién era el testigo fuente de los escritos y que, en todo caso, “este documento no me afecta en nada”. “En términos jurídicos no valen nada”, agregó.

Ante ello, la legisladora Yeni Vilcatoma solicitó que se convoque a Nadine Heredia para que brinde más detalles al respecto. Algo a lo que el presidente del grupo investigador, Héctor Becerril, sostuvo que lo someterá a votación en la siguiente sesión.

