El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez tuvo una tensa participación ante la Comisión Madre Mía, a la cual fue citado por su participación en las investigaciones que se hicieron en el 2011 sobre la presunta compra de testigos en el proceso contra Ollanta Humala.

Durante más de dos horas, Domingo Pérez respondió un interrogatorio por parte del presidente de dicha comisión, el fujimorista Héctor Becerril. Sin embargo, en este intercambio se registraron varias discuiones cuando el congresista señaló que el fiscal estaba evitando responder las preguntas que le estaban haciendo.

En el año 2011, José Domingo Pérez estuvo en la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que en agosto de ese año decidió no abocarse a investigar los videos que salieron en aquella época y que mostraban la presunta compra de testigos para que Jorge Ávila Rivera cambie su versión ante el proceso que se estaba llevando a cabo por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base Madre Mía por parte del ex presidente Ollanta Humala.

[AHORA] Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, José Domingo, se presenta ante la Comisión Investigadora #MadreMía. pic.twitter.com/u83DdOSGZO — Congreso del Perú (@congresoperu) 1 de junio de 2018

"El fiscal superior que conocía el caso (Madre Mía) me hizo conocer que el video de Perú21 había sido admitido por la Segunda Sala Penal Liquidadora y dispongo que no puedo entorpecer la garantía de la independencia judicial y no puedo abocarme indebidamente a una causa seguida por la magistratura", señaló el fiscal Pérez.

Esta respuesta, que fue repetida en diversas oportunidades, fue considerada por Héctor Becerril como una evasiva por parte de José Domingo Pérez. El parlamentario incluso señaló que el fiscal no quería responder claramente si es que él sabía que el video no había sido considerado como prueba en el proceso Madre Mía del 2011.

Ante esto, el fiscal José Domingo Pérez dijo: "Me siento afectado como representante del Ministerio Público [...] Este es un claro caso de garantía de independencia del Poder Judicial para evitar que un poder el Estado interfiera, se entrometa, intimide, avasalle a otro poder del Estado. La disposición por la cual yo dispongo la conclusión es la materialización de ese principio".

"Acá nadie está intimidándolo, avasallándolo. Simplemente son preguntas que se le hacen a usted y cuando usted no quiere responder, obviamente se deja constancia que no está respondiendo a las preguntas que le hemos hecho", manifestó Becerril.

Este fue solo uno de los numerosos intercambios tensos entre Héctor Becerril y José Domingo Pérez. También estuvo presente la congresista de Fuerza Popular Milagros Salazar, quien defendió la posición del presidente de la Comisión Madre Mía.

Pocos minutos después de las 11 a.m. se dio por concluida la participación de Pérez ante la Comisión Lava Jato en el mismo tono que se mantuvo a lo largo de todo el interrogatorio: por un lado, el fiscal reiterando que archivó su investigación porque el video ya estaba en manos de una sala penal, y por el otro con los dos parlamentarios fujimoristas acusándolo de no estar respondiendo sus preguntas y de estar lanzando "puyas encubiertas".

"Manifiesto mi rechazo, mi oposición, mi extrañeza, respecto a los términos que ha utilizado su presidencia de puyas encubiertas, de obstrucciones. Creo que no se está respetando la dignidad del cargo que ostento", dijo al terminar su participación José Domingo Pérez.

Cabe recordar que, ahora, José Domingo Pérez es fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y es quien tiene a su cargo diversas investigaciones relacionadas a las campañas del 2006 y 2011 de Keiko Fujimori.

Como parte de estas indagaciones, el fiscal Pérez ha solicitado el allanamiento de locales partidarios de Fuerza Popular que han sido cuestionados por los parlamentarios fujimoristas y por la propia Keiko Fujimori.