El congresista de la Célula Parlamentaria Aprista Jorge del Castillo aseveró que no sabe en qué términos se convocó a Javier Barreda y Abel Salinas para que formen parte del “Gabinete de la reconciliación” presentado este martes en Palacio de Gobierno por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En diálogo con RPP, el parlamentario mencionó que les desea suerte a Barreda (Trabajo) y Salinas (Salud), expulsados hoy del Partido Aprista por aceptar cargos en el Ejecutivo, pues, por el bien del Perú, espera que este Gabinete “pueda reconducir al gobierno y llevarlo a mejores resultados en un mejor ambiente de tranquilidad política y social”.

“Yo no conozco en qué términos se los habrá convocado. Me he enterado recientemente como todos los ciudadanos. Se les habrá invitado y ellos aceptaron participar en esto aún en el riesgo de esta decisión […] Hasta donde tengo entendido no es función de la Comisión Política [del Apra] expulsar a nadie pero recién me acabo de enterar por ustedes que eso ha sucedido”, dijo.

“Javier Barreda no es una persona con la que he tenido cercanía pero ya que ha tomado la decisión de asumir esa responsabilidad esperemos que lo haga bien. Abel Salinas es un distinguidísimo profesional médico, no ha tenido una actividad militante del Apra, estaba inscrito por la tradición de su padre”, acotó.

En ese sentido, Jorge del Castillo apuntó que no puede explicar un proceso disciplinario que no conoce.

“No sé si siguieron las reglas del debido proceso. Solo quisiera desearle a los ministros, más allá que pueda suscribir o no un respaldo, suerte en sus funciones. Insisto, no creo que debamos detenernos en un tema interno partidario sino pensar en el país”, añadió.

Finalmente, indicó que el concepto de “reconciliación” queda muy ancho para el objetivo que se han propuesto en el Ejecutivo, ya que para que haya reconciliación tendría que haber una mayor participación de los partidos.

“La participación de dos compañeros del partido habiendo pedido licencia no compromete al Apra, por supuesto, no podemos hablar de reconciliación política. Es una denominación. No creo que en la constitución de este Gabinete se esté dando en la realidad un proceso de reconciliación”, concluyó.

