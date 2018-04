La Policía Nacional no pudo verificar que los domicilios señalados por los integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso Osmán Morote, en Chaclacayo, y Margot Liendo Gil, en Santa Anita, cumplan con las garantías suficientes para que se ejecute el arresto domiciliario que ordenó el Poder Judicial.

Como se recuerda, ambos son procesados por el Caso Tarata, por lo que tienen arresto domiciliario e impedimento de salida del país tras vencer su primera condena de 25 años de cárcel.

Durante la audiencia de ayer por la mañana, la Policía informó ante el Colegiado A de la Sala Penal Nacional que cuando acudieron a verificar sendas direcciones domiciliarias no se encontró a nadie.

El abogado Manuel Fajardo, defensor de Morote, expresó su extrañeza y aseguró que la Policía fue recibida por familiares del terrorista.

Ante ello, el tribunal superior dispuso que la Policía regrese una vez más a realizar la verificación correspondiente a fin de emitir un nuevo informe.

-Sin caución-

De otro lado, el tribunal también desestimó el pedido de los terroristas Morote y Gil, quienes solicitaron sustituir la caución de S/10 mil por una carta fianza.

En diálogo con El Comercio, el procurador antiterrorismo Milko Ruiz sostuvo que “lo que presentaron fue unas cartas fianzas irregulares y sin ningún sustento”.

“Como no han pagado los diez mil soles y dicen que no tienen cómo pagarla, entonces han presentado una garantía firmada por otra persona, pero esa garantía no cumple con la Ley”, sostuvo.

En consecuencia, el tribunal también rechazó tal petición y resolvió que la próxima audiencia subsanen el documento y vuelvan a presentarlo.

El procurador dijo que mientras no cumplan con los requisitos no pueden abandonar la prisión.

Finalmente, Ruiz hizo un llamado al Poder Judicial para que a la brevedad se emita sentencia contra Morote y Liendo, en el Caso Tarata.

“Esperamos que se acelere lo antes posible porque este Caso Tarata es lo único que puede restringir a Morote y el resto para que no salga; inclusive con arresto domiciliario. Invocamos al Poder Judicial para que los sentencie ya”, solicitó.

El juicio se reanudará el próximo 17 de abril a las 10 de la mañana en la sede judicial de la Base Naval del Callao.