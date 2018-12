La tesis del fiscal José Domingo Pérez bajo análisis

La tesis con la que el fiscal José Domingo Pérez sustentó, en el 2016, su maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santa María ha sido motivo de cuestionamientos e incluso algunas voces reclaman que contiene plagios.

Al respecto, especialistas consultados por El Comercio indican que en el documento no se ve una intención de apropiarse del trabajo de otras personas, pero sí un abuso de textos ajenos que muestran falta de rigurosidad académica.

El trabajo en cuestión, titulado “Conflictos jurídicos en la función del fiscal ante la afectación del principio de igualdad de armas en el proceso penal”, presenta cerca de 40 páginas completas con textos tomados de otros autores. Estos no están entrecomillados y su procedencia se consigna en pie de páginas.

Además, la tesis de 217 páginas de Pérez, integrante del equipo especial del Caso Lava Jato, fue sometida a un análisis con el programa Turn it in, que se utiliza para detectar plagios.

Gracias a ese examen, El Comercio detectó, por ejemplo, en la sección 8 del capítulo 1, titulada “El perfil de fiscal en el Nuevo Código Procesal Penal [NCPP]”, se reproduce en cuatro páginas seguidas el artículo “La función del fiscal frente al NCPP”, de Jorge Linares Rebaza. No hay un solo entrecomillado, aunque cada párrafo tiene un pie de página que consigna la procedencia del texto.

En el capítulo 2, titulado “El principio de igualdad de armas en el proceso penal”, el fiscal Pérez reproduce a lo largo de 22 páginas seguidas parte del libro “La constitucionalización del proceso penal”, del abogado Mario Rodríguez Hurtado. Aquí tampoco se colocan las comillas para mostrar que los textos son de otro autor. Tal como en el caso anterior, Pérez colocó un pie de página al lado de cada subtítulo.

Dentro del segundo capítulo también hay cuatro páginas referidas a las garantías constitucionales en el NCPP, cuyo texto ha sido extraído íntegramente de un ensayo del abogado Arsenio Oré Guardia titulado “Las garantías constitucionales del debido proceso en el NCPP”. Del mismo modo, solo se consignan pie de páginas al lado de cada subtítulo.

En el resto de la monografía hay más ejemplos de este uso extendido de citas. También se han podido detectar citas de terceros, son mucho más cortas pero sin pie de página.

Así, en el preámbulo de la tesis se coloca, sin citar, un párrafo del trabajo “Análisis del principio de gratuidad, imparcialidad e igualdad de armas en el Código Procesal Penal” de Miguel Salinas, el mismo que parece en la web Monografías.com.

—Evaluación—

“Más que un plagio o querer pasar como propios textos ajenos, este parece ser un trabajo no riguroso donde se abusa de textos de terceros. No debió haber sido aprobado”, señaló Raúl Solórzano, abogado especialista en derechos de autor.

Agregó que un plagio se da cuando no se consigna ningún tipo de referencia de autoría. “Aquí, por lo menos, vemos que se coloca el pie de página”, añadió.

Marcel Velázquez, docente de la Universidad de San Marcos y experto en detención de plagios, fue el primero en advertir la falta de entrecomillados en la tesis de Pérez. Él también opina que este no parece un caso de plagio.

“Lo que hay es un uso no honesto de las citas. La cita se debe distinguir del texto principal. Poner notas a pie de página es una opción cuando es un texto breve, pero en una tesis no puedes hacer citas literales de cuatro o 20 páginas. Esa tesis no tiene valor académico, ¿cuál es el aporte y la contribución si solo reproduzco textos de otros?”, aseveró.

Otro experto de una prestigiosa universidad –que prefirió no ser citado– señaló que la tesis del fiscal tiene “demasiados fragmentos de terceros”, lo que refleja la falta de seguimiento de un asesor de tesis.

Asimismo, expresó que la mayoría de esos fragmentos no tendría originalidad, lo que se requiere “para hacer que sea protegible por el sistema de propiedad intelectual”; por ello duda que exista plagio.

Consideró que solo un peritaje podría determinar si en algún fragmento hubo o no copia.

Finalmente, Jorge Bossio, bibliotecólogo y director de Aprendizaje Digital y Online de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, comentó que no aprobaría el capítulo dos de la tesis del fiscal, porque “difícilmente se puede decir que es de su autoría”.

“Toma textos de varias fuentes y en la mayoría de los casos de manera indirecta”, indicó. Agregó que no hay plagio, pues el fiscal Pérez precisa de dónde proviene la información, “aunque a veces no tan prolijamente”.

Una fuente de la Oficina de Imagen de la Universidad Católica de Santa María dijo a este Diario que el tema no se ha visto en el último Consejo Universitario, pues la información periodística se conoció con posterioridad. Refirieron que la universidad retomará sus labores el 27 de diciembre y se decidirá si se convoca a un nuevo consejo para ver el caso de Pérez.

Este Diario trató de recoger la versión del fiscal Pérez, pero hasta el cierre de esta edición no atendía las llamadas.

—Sobre el uso de comillas—

Jorge Bossio, director de Aprendizaje Digital y Online de la UPC, señaló que el hecho de que un tesista, en este caso José Domingo Pérez, ponga o no comillas cuando cite a otro autor depende del estilo que se utilice en la universidad.

Bossio mencionó que en la versión 2016 del formato APA (Asociación Estadounidense de Psicología) se plantea que cuando el texto está fuera de la narrativa del escrito no se usan comillas, sino que se separa en párrafo aparte. “Que tenga o no comillas es irrelevante”, dijo.

El APA es un formato que fue creado para estandarizar la citación de fuentes y referencias bibliográficas.