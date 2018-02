El ex ministro del Interior Daniel Urresti fue denunciado penalmente por Ysabel Rodríguez por el presuntamente haber abusado sexualmente de ella en dos oportunidades a fines de 1988.



La denuncia fue presentada este miércoles en horas de la mañana por Ysabel Rodríguez, testigo clave del juicio que se le sigue al ex ministro por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en el año 1988.

“Él abusó de mí en dos oportunidades. Una en el cuartel y otra en mi casa [...] Si lo denunciaba, yo sé que me mataba. A él no le importa”, expresó.



En conferencia de prensa, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) informó que asumió la defensa legal de Rodríguez. Diana Coz, abogada de dicha comisión, señaló:

“Las víctimas no tenían la confianza de denunciar. El Estado no les da la seguridad para que no sean víctimas otra vez […] Ella estuvo amenazada de ser asesinada por el señor Urresti, tenía miedo”.

Cabe resaltar que, días atrás, Ysabel Rodríguez había adelantado que presentaría esta denuncia contra el ex titular de la cartera del Interior.

Asimismo, ambos participaron el lunes en un careo durante la audiencia por el caso Bustíos, en el que Rodríguez dijo que fue abusada sexualmente por Daniel Urresti en dos ocasiones.

“Me agarra del pecho y este señor [...] me tumba al suelo y abusa de mí. Yo nunca jamás voy a olvidar sus palabras y gestos porque me ha hecho daño a mí”, manifestó.

Además, reiteró que pudo ver desde su casa el asesinato de Hugo Bustíos y Eduardo Rojas efectuado por militares, entre ellos, el capitán “Arturo”, seudónimo de Daniel Urresti.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...