Junior Miani



Segundo Crisanto Pulache, testigo clave de la fiscalía en la investigación por los presuntos aportes irregulares que recibió Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), reiteró que nunca aportó S/13.850 a la campaña del partido.

“Cómo uno va a tener dinero de sobra para aportar esa cantidad. La prensa ha venido a mi domicilio, han visto mis condiciones, yo vivo en un hogar humilde con mi familia. No he aportado un sol y lo seguiré diciendo donde vaya”, declaró en comunicación con El Comercio.

La declaración de Crisanto Pulache es el único testimonio de un supuesto aportante fantasma en la campaña de Fuerza 2011 validado por un juez. Además, fue utilizado como argumento para la detención preliminar de Keiko Fujimori y otros 19 involucrados en la investigación por el financiamiento de la campaña del 2011.

“En su declaración prestada el 4 de diciembre del 2017, el testigo ha negado que haya realizado aporte alguno y, por el contrario, ha señalado serios actos de obstaculización para que modifique su declaración en desmedro de la verdad. El monto aportado no reconocido corresponde a S/13.845”, señala la solicitud de detención preliminar.

Una investigación de El Comercio, publicada el 1 de julio, reveló que Luis Mejía Lecca, tesorero de Fuerza Popular y jefe de la Oficina de Defensa de las Leyes del Congreso, viajó a San Martín en noviembre del 2017. En ese viaje, Mejía le pidió a Pulache que firmara un documento en blanco reconociendo que dio los aportes señalados.

Consultado al respecto, Crisanto respondió: “El señor me entregó en un folder que en la fiscalía está. […] Él me dijo que venía de Lima a dejarme la conformidad de mis aportes. Yo no tenía conocimiento de lo que ya, yo había firmado por un monto de S/13 mil, pero no sabía la cantidad que había”.