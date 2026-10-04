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Resumen

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Por Erik Rivera

La bancada de Fuerza Popular concluyó la elaboración de un texto en minoría que incluiría 50 de los 66 pedidos de facultades planteados por el Gobierno en el proyecto de ley original, según conoció El Comercio.

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