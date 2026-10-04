La bancada de Fuerza Popular concluyó la elaboración de un texto en minoría que incluiría 50 de los 66 pedidos de facultades planteados por el Gobierno en el proyecto de ley original, según conoció El Comercio.

La fórmula será presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados como alternativa al dictamen en mayoría aprobado por la Comisión de Constitución, que únicamente faculta al Ejecutivo a legislar durante 90 días en materia de seguridad y el fenómeno El Niño.

En 513 páginas, la bancada ‘naranja’ argumentó la necesidad de aprobar las facultades en ocho materias y por el plazo de 120 días. No obstante, habría retirado algunas de las facultades incluidas en la proposición presentada por el Ejecutivo.

Consultado por El Comercio, el diputado Frank Krklec indicó que Fuerza Popular está en su derecho de presentar dictámenes en minoría.

"Desde la Constitución de 1979, que instituyó la delegación de facultades legislativas, todos los gobiernos, salvo el transitorio de Sagasti, solicitaron facultades y siempre las recibieron". Foto: El Comercio

“Considero que lo más probable es que respaldemos el texto de consenso de Constitución”, exclamó.

Facultades legislativas

En materia laboral y promoción del empleo, la propuesta de Fuerza Popular habría eliminado tres puntos que tenían que ver con mejorar el tratamiento de las indemnizaciones para trabajadores; un régimen que fomente la formalización y la modificación del régimen de feriados no laborables.

En simplificación administrativa, se habría eliminado la facultad para derogar la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

Sobre desarrollo productivo, se habrían suprimido ocho de los 19 puntos, entre ellos uno que planteaba promover la inclusión financiera y permitir el acceso de menores de 12 años a la tenencia de cuentas de ahorros.

También habría quedado fuera la propuesta para establecer medidas orientadas a promover la inversión privada en la exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos