Difunden audio de reunión del presidente Martín Vizcarra en Arequipa

El miércoles 24 de julio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, llegó por la tarde a la ciudad de Arequipa con una comitiva de cinco ministros para reunirse con los gobernadores de la mancomunidad de la macrorregión sur y alcaldes de la provincia de Islay (Arequipa) para encontrar una solución al conflicto en el Valle de Tambo generado por el proyecto minero Tía María.

Desde hacía diez días, un sector de la población de Islay acataba un paro indefinido en contra de esta inversión de Southern Perú. La protesta había empezado debido a que el Ejecutivo entregó a inicios de julio la licencia de construcción a la empresa minera. Los manifestantes, los alcaldes de la provincia y el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pedían la anulación del permiso.

Las protestas ya habían escalado hacia la violencia. Los manifestantes bloqueaban con piedras y troncos las vías y diariamente se enfrentaban a la policía que utilizaba gases lacrimógenos para dispersarlos. Los accesos al puerto de Matarani también habían sido tomados y decenas de buses y camiones estaban varados en la Panamericana Sur y la Costanera.

En medio de ese contexto, el presidente Vizcarra sostuvo en un ambiente aparte y a puertas cerradas una reunión con Cáceres Llica, el consejero regional por Islay, Elmer Pinto Cáceres, el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera Cervera, y los burgomaestres distritales Julio Cornejo Reynoso (Cocachacra), Raúl Rodríguez Torres (Punta de Bombón), Fernando Zúñiga Chávez (Islay-Matarani) y Sandra Rivera Cáceres (Mejía).

Ayer se difundió un audio, de más de 10 minutos, de esa cita que da detalles de cómo el mandatario buscó llegar a un acuerdo con las autoridades. En un primer momento, el mandatario les explicó que el recurso de revisión, presentado por el Gobierno Regional de Arequipa al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para anular la licencia, no podía ser respondido de forma inmediata.

“Hay que verlo, pero hay que trabajarlo, hay que hacer eso, yo quiero que esa actitud, esa posición sea transmitida”, dijo Vizcarra.

—Posición y argumento—

Luego, uno de los alcaldes le propone a Vizcarra que, para solucionar el conflicto, envíe un mensaje a la población del Valle de Tambo en el que señale que estudiará la posibilidad de anular la licencia y ordenará el retiro de la policía en la zona. Otro le pide que vaya al valle a conversar con la población.



La respuesta del presidente fue la siguiente: “Yo voy a declarar que he conversado amplio con el gobernador, con los alcaldes provinciales y alcaldes distritales y he escuchado claramente su posición, que representa a la del pueblo. […] Es que en el tema administrativo no se puede adelantar, por eso diré que vamos a analizar la posición presentada, ya ustedes saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente […]”.

Aunque a lo largo del diálogo no hay una mención expresa a cuál es esa “posición” del presidente respecto al proyecto minero y su licencia de construcción, en otro punto sí menciona que la ha comunicado a las autoridades locales “transparente y abiertamente”.

En la conversación reitera que la cancelación del permiso entregado a la empresa no puede darse inmediatamente. “Yo no podría ahorita salir y decir voy a cancelar, ¿bajo qué argumento?, tengo que preparar el argumento. [...] Quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo, hemos llegado a esta situación fruto de un proceso largo”, dijo.

El último viernes, 17 días después de la reunión en Arequipa, el Minem informó que fue suspendida la licencia de construcción otorgada a Southern Perú. El Consejo de Minería, un tribunal administrativo adscrito al ministerio, dispuso la suspensión del permiso hasta que se resuelvan los recursos de revisión presentados por autoridades y colectivos de Arequipa. El gremio minero cuestionó esta decisión debido a que afecta las inversiones y atenta contra el estado de derecho.

Pese a este anuncio, el paro indefinido en Islay, que ya cumplió 27 días, continúa. Desde el último lunes gremios de trabajadores de la ciudad de Arequipa se sumaron a la protesta y acatan un paro regional que, aunque tuvo episodios de violencia y vandalismo, ha perdido intensidad.

—Respuesta de Palacio—

Tras la filtración del audio, el Ejecutivo explicó a El Comercio que ese día se realizaron tres reuniones: con los gobernadores de la macrorregión sur; con los gobernadores, alcaldes, ministros y funcionarios públicos; y con el gobernador regional y los alcaldes de Arequipa. El audio filtrado corresponde a esta última reunión.



Sostuvo que durante la jornada el presidente expresó “con claridad” que se requiere hacer un análisis técnico, objetivo y real de la situación, además de que remarcó que, “legalmente, el gobierno no puede cancelar el proyecto”. Vale precisar que dichas declaraciones fueron formuladas por el presidente Vizcarra en la reunión en la que estaban todas las autoridades y no en la que se realizó solo con las autoridades locales.

Según el gobierno, en la reunión con los alcaldes no se produjo ninguna negociación, por el contrario, precisó, el presidente dejó en claro que el proceso sobre Tía María “tiene que ser abierto, no bajo la mesa, no a escondidas, no en una habitación a puerta cerrada”. También indicó que, el 25 de julio pasado, recibió el audio difundido ayer a los medios, pero que no le dio “ningún tipo de relevancia”.

—Participantes en la cita—

Compromiso.

El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, dice que, según lo conversado en la reunión, el compromiso interno que tenía el presidente era que en una semana debía ir al Valle de Tambo con la cancelación de la licencia de la construcción.



Pidieron cancelación.

“Nosotros lo presionamos con la cancelación, pero yo no recuerdo que el presidente haya dicho ‘yo me comprometo a cancelar’”, dijo el consejero regional, Elmer Pinto.



Nada concreto.

“[El presidente] dijo que iría por la vía administrativa para resolver el problema y que no se podía resolver en el momento. Más allá no llegamos a nada concreto. Nosotros le pedimos que vaya al Valle de Tambo a conversar”, contó la alcaldesa de Mejía, Sandra Rivera.



