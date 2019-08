Tía María: difunden nuevo audio de Martín Vizcarra

Un nuevo audio de las reuniones que sostuvo el presidente Martín Vizcarra con autoridades de Arequipa por el proyecto minero Tía María, que sería del pasado 24 de julio, fue difundido este lunes por el diario Expreso.

En este, se escucha decir a Vizcarra: "Nosotros aquí no queremos imponer el proyecto minero, queremos hacer el proceso para que finalmente la posición de ustedes se revierta, pero encontremos la salida. Lo que hay que hacer es revertirlo, y revertirlo también administrativamente. ¿Con qué? Con la medida que presenta el gobernador".

A continuación, el jefe de Estado aseguró que respaldará las decisiones "técnicas" de las autoridades arequipeñas para fortalecer y darle "contenido a esa posición" a fin de encontrar una salida al conflicto social.

►Mauricio Mulder planteará moción de vacancia contra presidente Martín Vizcarra

►Congreso cita a ministros de Energía y Minas y Economía por Tía María

Indicó que si no cumple con la medida en un mes, la población podría tomar medidas radicales.

"Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo, si ven que yo he incumplido eso que estamos ahora viendo", señaló.

En el audio, también se escucha a Martín Vizcarra explicar a las autoridades que el proceso para "revertir" el proyecto no es simplemente cancelarlo, sino que existen procedimientos.

"Yo creo en ustedes, pero lo único que digo es que juntos hay que buscar la forma de retornar el hecho. No es la solución 'cancele'. Hay que buscar una solución. Lo que hay que hacer es un procedimiento, vayamos a eso", señaló.

"Yo mismo con los técnicos vamos a darle el soporte para hacer [...] yo no estoy aquí para defender las bondades de la mina, no estoy para eso. No vengo a defender la posición de la mina, no. Vamos a analizar el tema. Hay errores, hay inconvenientes, hay vicios, pongámoslo sobre la mesa, analicémoslo. En función de eso, se revierte esta situación", agregó.

A raíz de la filtración de parte de las conversaciones de Vizcarra y las autoridades de Arequipa, el Congreso acordó citar a los ministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y Economía, Carlos Oliva, para que den explicaciones al pleno este miércoles.