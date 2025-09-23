Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
Tomás Gálvez: ¿Qué le espera ahora a la fiscalía de la Nación y qué sucedió con sus investigaciones vinculadas al caso Los Cuellos Blancos del Puerto?
Resumen de la noticia por IA
Tomás Gálvez: ¿Qué le espera ahora a la fiscalía de la Nación y qué sucedió con sus investigaciones vinculadas al caso Los Cuellos Blancos del Puerto?

Tomás Gálvez: ¿Qué le espera ahora a la fiscalía de la Nación y qué sucedió con sus investigaciones vinculadas al caso Los Cuellos Blancos del Puerto?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Tomás Aladino Gálvez Villegas se convirtió este lunes en el nuevo fiscal de la Nación interino, en reemplazo de la fiscal suprema Delia Espinoza, quien fue suspendida por seis meses, para ejercer el cargo funcional, por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC