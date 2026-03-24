Gálvez ya venía ejerciendo el cargo de manera interina desde setiembre del 2025. Ahora, reemplazará de manera oficial a la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien fue destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La elección de magistrado se produjo este lunes 23 de marzo, durante la sesión de la Junta de Fiscales Supremos, conformada por el mismo Gálvez y Zoraida Ávalos, Luis Arce Córdova, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena.

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Fuentes de El Comercio señalaron que Gálvez Villegas obtuvo 3 votos de los fiscales Ávalos Rivera, Benavides Vargas y de él mismo.

Su contendor, el fiscal Juan Carlos Villena Campana tuvo el apoyo de Arce Córdova, sumando 2 votos.

La elección de Gálvez estuvo antecedida por diversos remezones en el Ministerio Público. El primero empezó con la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos en el Congreso, decisión que fue anulada por el Poder Judicial.

Más tarde, en el 2024, la fiscal Patricia Benavides Vargas fue destituida por la anterior conformación de la JNJ, por su vinculación con presuntos actos ilícitos como supuesta cabeza de una red criminal “La fiscal y su cúpula de poder”.

Sin embargo, la actual conformación de la JNJ -que integran Gino Ríos y María Teresa Cabrera- anuló la destitución y la restituyó en el cargo. No obstante, mantuvo una sanción de suspensión por dos meses por el cese indebido del fiscal Luis Zapata Gonzáles.

Luego, en setiembre del 2025, la JNJ decidió suspender a la fiscal suprema Delia Espinoza cuando se encontraba desempeñando el cargo de fiscal de la Nación, por no haber querido reponer en el cargo a Benavides.

Espinoza logró una medida cautelar para continuar en el cargo; sin embargo, la JNJ recurrió al Tribunal Constitucional (TC), que, a través de una medida cautelar, apoyó la decisión de la Junta de mantener la suspensión de la ex fiscal de la Nación.

Pablo Sánchez y Delia Espinoza

En el ínterin de este proceso, el fiscal supremo Luis Arce Córdova -quien también fue destituido de su cargo por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y su desempeño como miembro del Jurado Nacional de Elecciones- logró su reposición por una medida judicial.

Posteriormente, Espinoza fue destituida en enero del 2026; y la semana pasada, la JNJ ratificó su decisión, por lo que concluyó el procedimiento administrativo disciplinario.

Finalmente, la JNJ decidió no ratificar en el cargo al fiscal supremo decano Pablo Sánchez Velarde.

Con ello, la Junta de Fiscales Supremos quedó reconformado con Tomás Gálvez, Zoraida Ávalos, Luis Arce Córdova, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena.

Junta de Fiscales Supremos Marzo 2026

¿Qué le espera al Ministerio Público?

Antes de hablar sobre los retos del electo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, recordemos que durante su interinato dispuso la desactivación de los Equipos Especiales del Ministerio Público. Una medida que tuvo posiciones encontradas entre detractores y muestras de conformidad.

Fue duramente criticado tras conocerse que dispuso el archivo de la investigación contra el vacado expresidente José Jerí, por una denuncia de presunta agresión sexual.

En su condición de fiscal supremo señaló que no se había probado la participación del congresista en los hechos.

No obstante, durante su gestión como fiscal de la Nación encargado abrió investigación contra Jerí Oré por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias por las reuniones no oficiales y tampoco informadas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong; así como por la contratación de personas de su entorno en diferentes entidades del Estado, incluyendo el Despacho presidencial.

Recientemente, junto a la fiscal suprema Patricia Benavides, presentaron el proyecto de ley para la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

Diversas modificaciones planteadas en dicho documento han sido criticadas por los mismos fiscales. Incluso, pidieron una reunión para exponer sus preocupaciones respecto a las modificaciones; sin embargo, no tuvieron respuesta.

Observaciones a la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

Gálvez Villegas inició su carrera en el sistema de justicia en el 2002, al ser nombrado juez superior titular. Sin embargo, un año después postuló a una plaza como fiscal supremo adjunto del Ministerio Público.

En el 2015, el entonces Consejo Nacional de Justicia lo nombró fiscal supremo titular. Sin embargo, en el 2018, tras revelarse diversos audios que implicaban a exintegrantes del CNM (Hoy Junta Nacional de Justicia) en actividades presuntamente ilícitas junto a fiscales, jueces, abogados y empresarios, fue suspendido de su cargo.

En el 2021, la constituida Junta Nacional de Justicia, decidió destituirlo del cargo de fiscal supremo al ser vinculado a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Cuatro años después, a través de una demanda de amparo, el Tribunal Constitucional anuló la sanción de destitución emitida por la JNJ y ordenó la reposición de Gálvez como fiscal supremo titular.

En junio del 2025 se reincorporó al MP y en setiembre de ese mismo año, ante la suspensión de Espinoza Valenzuela, fue designado como fiscal de la Nación interino.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

En declaraciones a El Comercio, Gálvez Villegas aseguró que su elección fue “democrática” y que, junto a los fiscales supremos titulares integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, acordaron realizar “un trabajo en conjunto”.

“Fue una decisión en total acuerdo, la elección ha sido totalmente democrática, con confianza y tranquilidad y al final me han felicitado ¿Cuál es el ánimo a la interna? Hemos acordado hacer un trabajo en conjunto y eso es lo que vamos a hacer.” Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

Además, anunció que solicitarán a la Junta Nacional de Justicia que se convoque a concurso para cubrir la plaza dejada por Delia Espinoza y Pablo Sánchez.

El electo titular del Ministerio Público anunció que como prioridad de su gestión será impulsar la aprobación del proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público ante el Congreso de la República, antes del 28 de julio próximo.

“Lo que vamos a tratar es que se apruebe la nueva Ley Orgánica de Ministerio Público. Es lo más resaltante. Nosotros pensamos que podemos sacarlo en esta legislatura, antes de 28 de julio, esa es la meta”, indicó.

El magistrado rechazó las críticas contra las modificaciones al proyecto de ley que presentó ante el Parlamento, que incluso incluyen advertencias de fiscales.

“(Las criticas) son mínimas, de 35 millones de personas que hablen mal, cinco personas no es significativo”, se excusó.

También aseguró que durante su gestión no habrá más “equipos especiales”.

“Los equipos (especiales) han sido para politizar. Por lo menos, mientras yo esté, equipos especiales nunca más”, dijoal ser consultado por este Diario.

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Finalmente, aseguró que durante su gestión como fiscal de la Nación “enfrentarán” la corrupción con “toda dedicación, con energía y sin ningún paso atrás”.