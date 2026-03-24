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El fiscal supremo Tomás Gálvez fue elegido este lunes como fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos para el período 2026-2029. Su juramentación en el cargo, como titular del Ministerio Público (MP), será este viernes.

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