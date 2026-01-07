Víctor Reyes Parra
Tomás Gálvez: la justificación que dio para desactivar todos los equipos especiales y lo que pasará con los casos
El Ministerio Público ya no tiene equipos especiales de dedicación exclusiva para casos complejos. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, emitió este martes una serie de resoluciones sobre todos estos grupos, entre ellos el del Caso Lava Jato, que en el último año logró las condenas de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, pero sufrió la anulación de su acusación contra Keiko Fujimori.

