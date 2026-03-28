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Resumen

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Wolfgang Grozo, el candidato presidencial de integridad Democrática, pactó una alianza electoral con Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, el partido fundado por Tomás Aladino Gálvez en el 2024. Gálvez lo buscó porque necesitaba un candidato al que endosarle el sueño presidencial que él acababa de abandonar cuando el TC, en abril del 2025, ordenó su reposición como fiscal supremo.

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