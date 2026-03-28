Tomás renunció al partido que fundó y dejó a sus socios negociando la alianza con Wolfgang. Luego, estos boicotearon el pacto con Wolfgang y prefirieron aliarse con otro militar, Roberto Chiabra, candidato de Unidad Nacional.

"Wolfgang Grozo, el candidato presidencial de integridad Democrática, pactó una alianza electoral con Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, el partido fundado por Tomás Aladino Gálvez en el 2024", señala Fernando Vivas. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Pero no nos desviemos, nuestro personaje es Tomás Aladino y si les cito ese episodio es para que se pongan la mano en la barbilla, sonrían para no hacerse malasangre y observen cómo se intersectan, en nuestro personaje en el candelero, la politización de la justicia y su viceversa, la judicialización de la política.

Tomás estuvo en ese cruce como proto candidato presidencial, como fiscal supremo repuesto desde el 20 de junio del 2025, como fiscal de la nación interino desde el 22 de setiembre del 2025 y desde el pasado lunes 23 de marzo como FN titular. En el Perú controversial, el caos que arrastra Tomás no se ordena, escala y se institucionaliza.

Este viernes 27 de marzo, Tomás Gálvez juró como fiscal de la Nación para el período 2026-2029. En esta foto con los otros fiscales supremos: Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena. (Foto. Hugo Pérez)

¿Quién dijo venganza?

Vayamos más atrás, para entender por lo que ha pasado este hombre y por lo que puede hacernos pasar. Fue nombrado fiscal supremo en el 2011, durante el gobierno de García. Fue destituido en el 2021, por estar presuntamente implicado en el escándalo de los Cuellos Blancos.

Martín Salas, ex fiscal supremo adjunto y hoy candidato al senado por APP, lideró el equipo especial fundado para atender ese caso y ha contado varias veces cómo y porqué Tomás fue sindicado, en la hipótesis del equipo, como miembro de esa red de influencias y favores judiciales.

Este viernes 27 de marzo, Tomás Gálvez juró como fiscal de la Nación para el período 2026-2029.(Foto: Hugo Pérez)

Gálvez tiene, por supuesto, otra lectura: que forzaron conversaciones amistosas suyas con el juez César Hinostroza y otros coacusados en una trama delictiva. Cuenta, indignado, que lo destituyeron cuando estaba hospitalizado con Covid.

En su retiro forzado, Tomás concibió el sueño presidencial en parte inspirado por Pedro Castillo. Si un limitado maestro rural de Chota pudo ser presidente, un ilustre letrado de la vecina provincia cajamarquina de Hualgayoc (Tomás nació allí hace 66 años) podía sucederlo.

Y con el poder palaciego máximo, la venganza ya sería accesoria, le bastaría la satisfacción de ver desde lo alto a esos caviares que alentaron su caída. Pero, ahora, con el poder de la fiscalía de la nación, la vendetta es más tentadora. Prácticamente, es un asunto funcional. Por lo pronto, durante su gestión ya se desactivaron varios equipos especiales, incluyendo al equipo Cuellos Blancos que lo investigó.

Ojo, Tomás no fue ‘absuelto’ por el TC, sino que este sentenció que su destitución por la JNJ en el 2021 no había tenido un debido proceso.

"En su última entrevista en “Siempre a las 8” en El Comercio, saboreó otras venganzas, más genéricas, pues no se tratan de sus enemigos directos sino de emblemas del mundo caviar que, en su propia narrativa, lo sacó de carrera en el 2021: dijo que Rafael Vela, cuando culmine su suspensión, “no va a regresar como coordinador de nada”", indica Fernando Vivas.

Gálvez tiene una peculiaridad que lo hace un buen entrevistado. Es de esos caballeros incorrectos y francos, que no esquiva las preguntas difíciles y delata sus odios y afectos. No anticipa opinión, la escupe en la cara. Y cuando se excede groseramente, se puede corregir con pasmosa naturalidad. Comunica con cachita decisiones prácticas que, adrede, suenan provocadoras.

Por ejemplo, ya pidió a la JNJ que nombre los reemplazos de la suspendida Delia Espinoza y el no ratificado Pablo Sánchez. Contó que no teme represalias de Delia -decana electa del Colegio de Abogados de Lima que podría bregar para suspender su título profesional- porque ya se pasó al colegio de abogados chalacos. Pero, a nivel judicial, los procesados no pueden cambiar de sede o de país con esa facilidad.

En su última entrevista en “Siempre a las 8” en El Comercio, saboreó otras venganzas, más genéricas, pues no se tratan de sus enemigos directos sino de emblemas del mundo caviar que, en su propia narrativa, lo sacó de carrera en el 2021: dijo que Rafael Vela, cuando culmine su suspensión, “no va a regresar como coordinador de nada”. Y de Vela y de José Domingo Pérez dijo que son “el ejemplo del fracaso del Ministerio Público”.

También contó que su designación como titular se decidió en una votación de 5 a 3. A él lo apoyó la otrora impensable dupla de Patricia Benavides y Zoraida Ávalos. Juan Carlos Villena, ex FN interino, se propuso a sí mismo y recibió el respaldo solitario de Luis Arce Córdova. Imaginen a don Tomás Aladino, viendo con sorna los clips del debate presidencial en el que, si el TC no acogía su demanda, hubiera estado brincando para que lo notáramos.