Fiscalía de la Nación: Los escenarios tras el retorno de Luis Arce Córdova ¿qué está sucediendo en la institución?
El mismo día en que la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, era inhabilitada por el Pleno del Congreso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) rehabilitaba como fiscal supremo titular a Luis Arce Córdova, quien fue implicado, en su momento, con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

