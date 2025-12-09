Fiscalía de la Nación: Los escenarios tras el retorno de Luis Arce Córdova ¿qué está sucediendo en la institución?

La decisión -que se adoptó el 3 de diciembre- fue plasmada en la Resolución 713-2025-JNJ, del 4 de diciembre por la JNJ y publicada al día siguiente. Debido a ello, Arce Córdova retornará a como integrante de la Junta de Fiscales Supremos.

De esta manera, Arce Córdova se convertirá en el sexto fiscal supremo titular activo en el Ministerio Público (MP), sumándose a Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Tomás Gálvez Villegas (titular interino del Ministerio Público), Patricia Benavides Vargas y Juan Carlos Villena Campana.

Para ello, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, deberá emitir una resolución oficializando su reincorporación y asignándole un despacho. Ello ocurriría a partir de este miércoles 10 de diciembre, debido a los feriados de inicio de semana.

Las fiscalías supremas con plaza vacante son: la De Familia, a cargo de una fiscal suprema adjunta titular, y la Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a la que no podría ser designado Arce, debido a que tiene en sus manos casos vinculados a altos funcionarios y derivados de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Arce Córdova retornará al MP debido a un fallo judicial -en primera y segunda instancia- que determinó que su proceso “disciplinario inmediato” transgredió sus derechos y el debido proceso.

El 1 de diciembre, en sentencia de ejecución, el Poder Judicial ordenó que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, se cumpla con reponer a Arce como fiscal supremo titular.

La JNJ no espero agotar ese plazo y dos días después decidió dar cumplimiento al fallo judicial.

El caso de Arce se vincula al proceso inmediato que se inició en su contra por su decisión de renunciar como integrante del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en junio del 2021, pese a que no existía la figura de declinación.

El juzgado y la sala superior ordenaron su reposición en atención a una resolución emitida por el Tribunal Constitucional a favor del fiscal Tomás Gálvez Villegas, donde establecieron que el proceso disciplinario de carácter “inmediato” no estaba contemplado en el reglamento de la JNJ y, por tanto, era inconstitucional.

Por ello Gálvez Villegas también fue repuesto como miembro del Ministerio Público.

El TC también ordenó la reposición de los jueces supremos Aldo Figueroa y Martín Hurtado, quienes fueron sometidos al mismo proceso por parte de la JNJ.

Tanto Arce Córdova, Gálvez Villegas, Figueroa Navarro y Hurtado Reyes, fueron implicados en el megacaso de corrupción conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

En todos los casos, incluidos Gálvez Villegas y Arce Córdova, la instancia judicial estableció que la nulidad de sus destituciones y sus respectivas reincorporaciones, no enerva la facultad de la JNJ de volver a iniciarles un proceso por los hechos que fueron separados.

Sin embargo, hasta el momento, la JNJ no ha emitido ninguna información sobre un nueva investigación o proceso, desde que restituyó a Gálvez y tampoco lo señala en su resolución sobre Arce Córdova.

Sumado a ello, el Congreso archivó dos denuncias constitucionales que interpuso la Fiscalía de la Nación contra Arce Córdova, por diversos delitos, entre ellos presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Juego de plazas

Actualmente, existen siete plazas de fiscales supremos titulares presupuestadas. Por ello, con el ingreso de Luis Arce Córdova, quedaría aún una plaza vacante.

Dicha plaza correspondería a la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Sin embargo, fue inhabilitada para el ejercicio del cargo público por el Congreso, por un plazo de diez años.

Si bien Espinoza ya anunció que interpondrá una demanda de amparo en contra de su inhabilitación, dicho proceso aún tomaría su tiempo.

Además, Espinoza también tiene en curso otra demanda de amparo, pero en contra de la JNJ, por suspenderla en el ejercicio de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por el proceso disciplinario que se le instauró derivado del presunto incumplimiento de la resolución que favorecía a Benavides Vargas.

Con ello, por el momento, la Junta de Fiscales Supremos -máximo órgano de administración del Ministerio Público- quedaría conformada por seis fiscales supremos, con la reincorporción de Arce Córdova.

Una vez que ello se concrete, la Junta de Fiscales Supremos deberá ver la elección del próximo Fiscal de la Nación, teniendo en cuenta que Tomás Gálvez fue elegido para que cumpla dicha función de manera interina hasta que se definiese la suspensión de Espinoza Valenzuela, oficialmente inhabilitada para el ejercicio del cargo público.

Por ello, la JFS tendrá que definir hasta cuándo el fiscal Gálvez Villegas continuará su función como interino en el máximo cargo del Ministerio Público o se dará paso a una nueva elección.

¿Cómo quedarán las fuerzas?

Por años, de manera oficial, el máximo organismo del Ministerio Público ha tratado de mostrar unidad y cercanía entre los fiscales supremos titulares.

Sin embargo, son abiertamente conocidas las diferencias que separan a los magistrados. No solo por sus tendencias e ideologías, sino también por rencillas personales generadas por faltas de apoyo y críticas dentro y fuera de la institución, entre otros hechos.

Esta situación en la interna de la fiscalía ha ido erosionando la imagen de la institución, que en los últimos años ha sido atacada por diversos frentes, y aprovechado por políticos que han marcado apoyo a uno y otro sector fiscal.

El ingreso de Luis Arce Córdova beneficiaría a uno de dichos sectores, que estaría conformado por Tomás Gálvez y Patricia Benavides. Al frente quedaría Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, junto al fiscal supremo Juan Carlos Villena.

El próximo fiscal de la Nación -elegido oficialmente- si analizamos las elecciones pasadas, saldría del primer grupo.

Ello, teniendo en cuenta que en las elecciones anteriores, tanto Sánchez como Ávalos han declinado de postular o asumir el máximo cargo del Ministerio Público. Sumado a que ya desempeñaron el rol de fiscal de la Nación por elección.

Benavides Vargas, como se recuerda, también fue electa fiscal de la Nación, pero no terminó de desempeñar su cargo por haber sido destituida por la JNJ (que la repuso en junio de este año). Precisamente, fue sucedida por el fiscal Villena Campana, quien al igual que Gálvez Villena desempeñó el cargo de FN como interino.

Con ello, aumentan las posibilidades de que el próximo fiscal de la Nación -que tendrá un mandato de tres años- salga de una justa entre Benavides Vargas, Villena Campana, Gálvez Villegas y el mismo Arce Córdova.

A este escenario en el MP se suman otras variables. La primera es que en abril del 2026 se realizarán las elecciones generales y la actual conformación del Congreso desaparecerá para dar pase a un Legislativo Bicameral, compuesto por Senadores y Diputados de diversas tintes políticos que asumirán desde el 28 de julio del próximo año.

La segunda variable es que el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde cumplirá 70 años en junio del 2026, por lo que deberá pasar al retiro y dejará su plaza vacante para ser ocupada.

Recientemente, la JNJ lo sometió a un proceso de ratificación en el cargo y cuya votación final aún no ha sido emitida por dicha institución. Con ello, su permanencia en la plaza de fiscal supremo titular hasta el año próximo es incierta.

El fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, cumplirá 70 años en junio del 2026, por lo que deberá cesar en el cargo. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia aún tiene pendiente definir si lo ratifica en el cargo hasta el próximo año. (Foto: Andina)

Víctor Rodriguez Monteza Otro fiscal destituido busca su reposición ante el TC El pasado mes de agosto llegó al Tribunal Constitucional -vía recurso de agravio constitucional- la demanda de amparo que interpuso el exfiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, quien también fue relacionado al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El exmagistrado ha pedido al máximo tribunal en materia constitucional que anule su destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y lo reponga en el cargo de fiscal supremo titular. Como se recuerda, el 24 de 24 de noviembre de 2021, a través de la resolución N° 108-2021-Pleno-JNJ se le aplicó la sanción de destitución por haber alertado a los investigados del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” que sus llamadas telefónicas estaban siendo intervenidas, perjudicando con ello las investigaciones que se venían realizando sobre dicho caso. Sin embargo, en su demanda de amparo que fue rechazada en doble instancia en el Poder Judicial (PJ), Rodríguez Monteza alegó que no se le notificó adecuadamente los procesos definidos por la JNJ, vulnerando así sus derechos. De acuerdo a su demanda, el 23 de noviembre de 2020 con la Resolución N° 209- 2020-JNJ que dio por concluida la investigación preliminar en su contra y se dispuso el inicio del Procedimiento Disciplinario N° 118-2020-JNJ. El plazo de dicho procedimiento disciplinario, de acuerdo a su cuestionamiento, caducó indefectiblemente el 23 de noviembre de 2021, por lo que al siguiente día presentó un escrito solicitando se declare la caducidad del Procedimiento Disciplinario N° 118-2020-JNJ y la consecuente nulidad de todo lo actuado en dicho procedimiento. Sin embargo, ese 24 de noviembre de 2021, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia realizó la audiencia de votación y decisión de destitución en el cargo. “En conclusión, mi destitución es nula, porque al 25 de noviembre de 2021 operó la caducidad administrativa del Procedimiento Disciplinario N° 118- 2020-JNJ, razón por la cual debe estimarse mi demanda”, solicitó Rodríguez Monteza. El caso será analizado por el Pleno del TC, que deberá fijar fecha de audiencia, luego de correr traslado de la demanda al PJ.

