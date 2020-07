El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejó al voto la propuesta de suspensión en sus funciones del fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Gálvez Villegas, desempeñaba el rol de ‘hombre clave’ en la estructura de Los Cuellos Blancos del Puerto y, en su condición de fiscal supremo, era un ‘punto nodal’ de la mencionada red.

En una audiencia pública, la JNJ escuchó los alegatos de Gálvez y de su defensa legal, Luis de la Cruz, quien solicitó que se declare improcedente la medida cautelar de suspensión de su patrocinado.

Culminada la diligencia (poco después de las 11 de la mañana), el pleno de la JNJ ingresó a deliberar el caso a puesta cerrada.

Según De la Cruz, el proceso en la JNJ se inició por los audios de Los Cuellos Blancos, alegando una falta disciplinaria en función a dichos diálogos. “Pero en el expediente no hay audios; solo un video y recortes periodísticos”, sostuvo.

Aseguró que los recortes periodísticos no representan un prueba idónea, por lo que cuestionó que se vulnere el derecho constitucional de presunción de inocencia, debido proceso y defensa .

Remarcó que patrocinado no ha tenido acceso a lo diálogos de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto y tampoco los ha escuchado el instructor de la JNJ que ha propuesto su suspensión.

“Hay una distorsión de los hechos”, dijo.

El abogado De La Cruz culminó su alegato indicando que, en todo caso, de los elementos probatorios, serían una falta leve.

Junta Nacional de Justicia, escuchó al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, para quien se ha pedido la suspensión en sus funciones (FOTO: Hugo Curotto/GEC)

-No conozco a Los Cuellos Blancos-

A su turno, el fiscal supremo Tomás Gálvez, afirmó que la norma sobre suspensión de las funciones solo se puede aplicar si se obstaculiza las investigaciones de la JNJ, situación que -dijo- en su caso no ocurrió.

“¿Qué posibilidad tengo de obstaculizar? Si eso fuese así todos los jueces y fiscales (investigados) tendrían que salir del cargo”, exclamó.

Cuestionó, además, que se le quiera retirar del cargo, si aún la JNJ está investigando si los hechos imputados en su contra son lícitos o ilícitos,

“No he cometido ningún hecho ilícito, son hechos que me enaltecen, no he torcido la justicia”, dijo el fiscal supremo

Gálvez Villegas aseveró que no conoce a a Los Cuellos Blancos del Puerto, pero reiteró que sí ha trabajado con el exjuez supremo César Hinostroza en la Academia de la Magistratura.

“Yo no conozco a nadie de Los Cuellos Blancos del Callao. Solo conozco al señor Hinostroza Pariachi. ¿Por qué conozco a Hinostroza? porque la Corte Suprema lo mandó a la Academia de la Magistratura y a mi la Junta de Fiscales Supremos igualmente”, afirmó.

En otro momento, el alto funcionario explicó los diversos casos por los que no solo está siendo procesado disciplinariamente en la JNJ; sino que es investigado en el Ministerio Público.

En esa línea, confirmó que sí llamó a Hinostroza para coordinar el caso de un rondero (uno de los casos por lo que es investigado). Ello, dijo, porque tenía información sobre arbitrariedades en ese caso.

Finalmente, sobre el caso de Mauricio Arrieta, aseveró que Hinostroza le comentó el tema y le dijo que vaya a la Fiscalía y que saque su cita. Y el dictamen, con otro fiscal, le sale en contra.

“Yo he dicho que sí he participado en las conversaciones, pero son lícitas”, sentenció.

Cabe recordar que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una acusación constitucional contra Gálvez, César Hinostroza y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez, ante el Congreso de la República.