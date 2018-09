Tomás Gálvez niega relación con “Los Cuellos Blancos del Puerto”

El fiscal supremo Tomás Gálvez negó, a través de un comunicado, tener relación con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Agregó que no se reunió con el empresario Mario Mendoza, quien actualmente cumple una orden de prisión preventiva por presuntamente pertenecer a dicha banda.

“No me reuní el 23 de julio del 2018 ni en ninguna otra fecha con el señor Mario Mendoza por la sencilla razón que no conozco a dicha persona, ni he tenido comunicación alguna con él por teléfono u otra vía”, refirió.

Gálvez también dijo que “es falsa y tendenciosa” la declaración hecha por el colaborador eficaz FPCC1308-2018, en el sentido, de que él y los fiscales supremos Pedro Chávarry y Víctor Raúl Rodríguez Monteza se pusieron de acuerdo para impedir la reelección de su colega Pablo Sánchez en fiscalía de la Nación.

“Sánchez nunca manifestó su voluntad de ser reelegido, por el contrario, en las últimas juntas de fiscales supremos previas a la elección del nuevo fiscal de la Nación, rechazó tajantemente algún interés reeleccionista”, señaló.

Indicó que la elección de Chávarry se dio después de que Sánchez y la fiscal suprema Zoraida Ávalos plantearán su designación en cumplimiento con el acuerdo de nombrar fiscal de la Nación al fiscal supremo más antiguo que no haya ejercido dicho cargo.

Gálvez, además, reconoce y felicita “la muy buena labor” de las fiscales provinciales Rocío Sánchez y Sandra Castro, que tienen a su cargo la investigación en contra de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El fiscal supremo recordó que las declaraciones hechas por los colaboradores eficaces deben ser corroboradas de “manera rigurosa, a fin de que no se sorprenda y engañe a la administración de justicia”.