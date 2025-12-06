El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso la salida del fiscal Germán Juárez del Equipo Especial Lava Jato, donde este año obtuvo condenas contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

Juárez fue nombrado fiscal superior provisional en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, cargo que asumirá manteniendo su condición de fiscal de carrera.

La medida se oficializó mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. En el mismo documento se establece que se da por concluida la designación de Luz Elizabeth Peralta Santur como fiscal superior titular de aquella fiscalía.

Según la resolución, Peralta Santur no puede asumir ni ejercer sus funciones debido a medidas judiciales vigentes en su contra, por lo que queda suspendida cualquier designación relacionada a su cargo.

Por su lado, Juárez ha encabezado investigaciones clave contra expresidentes por corrupción y lavado de activos. Entre los casos más destacados a su cargo se encuentran los procesos contra Martín Vizcarra y Ollanta Humala.

En el caso de Vizcarra, Juárez consiguió una condena de 14 años por supuestas coimas en obras durante su gestión como gobernador regional. Por su parte, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron sentenciados a 15 años de prisión por aportes irregulares de Odebrecht y del gobierno venezolano en su campaña presidencial de 2011.